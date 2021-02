Gala Caldirola cambia de look y se pone el parche antes de la herida: "No necesito la aprobación de nadie"

Alejada de Chile, pero no así de las redes sociales, Gala Caldirola se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram. Ahora la española sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio del look, dejando atrás el rubio platinado que llevó durante varios meses.

La influencer, que constantemente está mostrando fotos de su nueva vida en Brasil, esta vez quiso renovar su imagen y lo hizo con una coloración más oscura de la que nos habíamos acostumbrado a verla.

La ex chica reality compartió stories con su nuevo cabello. "Un día te despiertas rubia y te duermes morena", escribió Gala junto a la imagen.

Gala Caldirola - Instagram

Luego compartió un video mostrando el color de su cabello con otra luz, y envió un mensaje directo a sus haters. "No voy a hacer una encuesta de si les gusta más de rubia o morena porque a mí me gusta, me siento segura, con eso basta y no necesito la aprobación de nadie", señaló.

La española quedó encantada con su cabello castaño:

Gala Caldirola - Instagram

La intensa rutina de Gala

Una de las actividades preferidas de Gala Caldirola es el ejercicio. La exchica reality suma más de 2,5 millones de seguidores en su cuenta oficial, a quienes acostumbra compartirles atractivas imágenes.

Tiempo atrás, la modelo sorprendió con una rutina fitness que protagonizó en videos. Además, demostró los avances y beneficios que obtiene su cuerpo mediante los entrenamientos.

Desde su casa en tierras cariocas y luciendo un bikini blanco, la famosa ofreció un ejemplo sobre cuáles son los movimientos que sus fans deben aplicar para comenzar a entrenar los glúteos, las piernas y el abdomen.

"Take energy. Take sun (Toma energía, toma sol)", expresó la esposa del futbolista Mauricio Isla en su perfil. Asismimo etiquetó a su cuenta comercial @ByGala donde profundizó sobre el entrenamiento, afirmando que el funcionamiento es muy sencillo.

"4 ejercicios que puedes hacer en cualquier parte, no necesitas equipamiento y trabajarás de forma efectiva piernas glúteos y abdomen", escribió

Gala Caldirola precisó que cada ejercicio debe practicarse en cuatro tandas de 15 a 20 repeticiones por cada lado. "Descasando 30 segundos entre cada serie", sugirió la exchica reality.

Te recomendamos

Aseguran que Carola de Moras estaría involucrada en la renuncia de Jordi Castell a Revista Velvet

Pamela Díaz revela que quiere operarse para no tener más hijos

Daniel Valenzuela confiesa a Martín Cárcamo que le tuvo envidia por su éxito televisivo