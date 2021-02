Aseguran que Carola de Moras estaría involucrada en la renuncia de Jordi Castell a Revista Velvet

De acuerdo a un comunicado, "la realización de proyectos personales" fue el motivo para que Jordi Castell renunciara a Revista Velvet. Sin embargo, habría otras razones y la animadora Carola de Moras estaría involucrada en la polémica.

Como se conoció anteriormente, Fran García-Huidobro reemplazará al fotógrafo en la conducción de El Aperitivo. Pero ahora se cree que los "proyectos personales" fueron solo una excusa para que la relación laboral finalizara sanamente.

¿Qué pasó con Jordi Castell y Revista Velvet?

Desde Me Late, espacio emitido por TV+, la periodista Paula Escobar soltó una información que contradice lo que se conocía. Resulta que Carola de Moras se negó a que Fran García-Huidobro la reemplazara en su programa matutino Velvet al Desayuno.

"Resulta que Jordi Castell está sumamente molesto… Renunció a Velvet por culpa de Carola de Moras", soló la comunicadora de Me Late. Agregó que la animadora se tomó vacaciones sin previo aviso y apenas tres meses después de comenzar a trabajar.

La comunicadora se habría negado a que la Fran le sustituyera en las vacaciones - Instagram @carolademoras

"Y ustedes me pueden creer, que según lo que yo reporteé, veta a Fran García-Huidobro… Dice ‘no, no quiero que me remplace’. Entonces, ahí enrocaron y llamaron a Jordi Castell para que hiciera la mañana y ella no se moleste", contó Paula Escobar.

Según sus detallas esta información se filtró y llegó a manos del fotógrafo, quien posteriormente decidió poner su renuncia a Revista Velvet.

Cabe destacar que durante su paso por el medio online, Jordi Castell entrevistó a celebridades locales como Vesta Lugg, Michelle Adam, Coté López, Karla Constant y Maly Jorquiera.

En Revista Velvet están satisfechos con la presencia de la animadora - Instagram @la.frangh

Le dio con todo a la televisión chilena

Uno de los motivos por los que el ex panelista de Primer Plano se está dedicando a las redes sociales es por su rechazo al trabajo y formato que ofrece la televisión chilena. Una vez más se refirió al tema, aunque de forma más cruda y directa.

La ex figura televisiva fue invitado al programa Carpool VAC, junto a Rosinelli y Jaime Proox. Durante la conversación se mencionó la salida de Luis Jara del matinal Mucho Gusto, de Mega, momento que aprovechó para descargarse de manera efusiva.

"Más que la farándula, la televisión es un mundo de mierda. Está lleno de gente mediocre, turbia, hipócrita", criticó. Para ser justo, el animador sacó del costal a algunos famosos como Cristián Sánchez, Diana Bolocco, Sole Onetto y a la propia Fran García-Huidobro, quien ahora le reemplaza en Revista Velvet.

El fotógrafo maneja más de 495 mil seguidores en su cuenta oficial - Instagram @jordicastell

"Hay mucha gente valiosa, con valores y todo, pero la turbiedad, la cochiná (también está). La cosa de tirar para abajo al que le va bien, la cosa de buscar la doble lectura cuando no debe ser", analiza Jordi Castell.

El famoso también señaló que existe una crisis en la pantalla local, de la que parece no poder salir. "De soberbia, de mediocre y floja (la televisión), no investigó, no trajo contenidos, no hizo cosas atractivas, tanto para ustedes como para los viejos", analizó.

Para finalizar sus críticas calificó la programación como "mugres".

