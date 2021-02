Daniel Valenzuela confiesa a Martín Cárcamo que le tuvo envidia por su éxito televisivo

En conversación con Martín Cárcamo y Diana Bolocco vía Instagram Live, Daniel Valenzuela habló sobre los éxitos y fracasos en su carrera como comunicador, y confesó que en algún momento sintió envidia del rostro de Canal 13 por haber logrado estabilidad en pantalla, siendo que ambos partieron en el mismo programa, Extra Jóvenes.

Desde el término de Radio Candela, donde trabajó durante siete años como locutor, a Valenzuela le ha costado encontrar estabilidad laboral, por ello decidió ir a terapia.

El animador reveló que fue ahí donde descubrió que arrastraba ciertas frustraciones, sobre todo, en el ámbito laboral. "He sentido esa frustración en mi trabajo siempre, nunca he podido abrochar algo que me de tranquilidad en lo que yo hago. Entonces pasa algo muy potente con Martín, porque… Yo al estar en terapia empecé a ver ciertos ripios en mí para atrás, defectos", comenzó relatando, según consignó Glamorama.

"Como estos compañeros de curso que partieron juntos, yo partí con Martín. Y Martín, eres la raja, pero yo sentía, y creo que alguna vez se lo dije y le pedí disculpas también, sentí como esa envidia, ‘pucha, ¿por qué Martín la hizo?’. Después ya no era solo Martín, era Gonzalo Feito, eran todos. Entonces decía ‘¿qué me pasó a mí?’ y me sentía mal en ese minuto", explicó.

Daniel Valenzuela recordó dolorosa anécdota

Valenzuela comentó un episodio en el que tuvo que aceptar un trabajo que no lo llenaba para poder mantener a su familia. "Yo me quedé sin pega después del Buenos Días a Todos, otro momento bien jodido, estaba viviendo con la Paloma (ex esposa) y me tuve que ir a trabajar locuteando en una tienda de retail, precios y todo, después de haber hecho Extra Jóvenes y el Buenos Días a Todos".

Pero lo que lo hizo sentir peor, fue el comentario de una persona. "Pasa una señora y me dice ‘oh, ¿usted está acá?, ¿y por qué usted está tan cagado y al rubio le ha ido tan bien?’. Me vino como un frío en el pecho, cosas que uno tiene que trabajar, y me fui a la bodega, dije ‘me siento mal, ¿puedo seguir locuteando desde acá de la bodega encerrado?’", reveló.

Sin embargo, el locutor superó aquello y ya no guarda rencores. "Son esos golpes, esas tonteras de uno que tiene en la cabeza, que te juegan en contra del ego, en contra de miles de cosas. Son aprendizajes y yo lo aprendí. Valoro enormemente a Martín, tuvimos conversaciones muy bonitas cuando estábamos en el Extra Jóvenes y tengo súper buenos recuerdos. Cuando decía ‘esto es 10% talento y 90% voluntad’, y tenía razón, Martín se lo tomó en serio y ha hecho una muy bonita carrera", indicó.

La reacción de Martín

Por su parte, Martín Cárcamo se mostró afectado por lo que había contado su colega. "Me golpeaste porque no esperaba que contaras algo así. Y también te lo agradezco enormemente, porque sé que lo estás diciendo es genuino y no le pones ni le quitas", señaló.

El ex animador de Bailando por un Sueño, dejó entrever que su vida también ha sido difícil en otros ámbitos. "La vida a uno le va pegando por algunos lados, a otras personas les pega otro. A todos nos pega y también nos da oportunidades. Y siento algo que es bien especial, porque nosotros partimos y vivimos cosas bien fuertes con Daniel para ser tan jóvenes", agregó.

"Daniel, que tú también has armado una carrera súper bonita, lo que pasa es que las carreras de la tele son así, de repente pasas por buenos momentos. Tú has armado una carrera muy potente en la radio", continuó Martín.

"Es que cuando trabajas tu ripio lo entiendes después. Cuando sacas esas nubes, cuando sacas esos eclipses, lo entiendes así, pero hay que trabajarlo", cerró Daniel.

