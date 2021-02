Pamela Díaz revela que quiere operarse para no tener más hijos

Tal parece que la idea de someterse a cirugía para cortar la fuente reproductiva se está volviendo una moda en la farándula chilena. Ahora es Pamela Díaz quien tiene la idea de operarse para no tener más hijos.

Trinidad (19), Pascuala (4) y Mateo (13), frutos de distintos matrimonios, son los retoños de La Fiera. Actualmente está en una relación con Jean Philippe Cretton, sin embargo, ya no tiene posibilidades de quedar embarazada de él. La razón responde a que el periodista se practicó una vasectomía.

Pamela Díaz confiesa que no quiere tener más hijos

Hace una semana la presentadora abrió su propio canal de YouTube y publicó un video donde complació a sus fans en responder preguntas. Una de ellas estuvo enfocada en los deseos de ser madre.

Pese a que en ocasiones anteriores ya había manifestado su intención de hacerse a un lado ante la idea de ser madre nuevamente, Pamela Díaz lo reiteró y soltó su intención de operarse.

"No, no me he operado para no tener más hijos, pero quiero operarme", dijo. La modelo no aclaró a qué tipo de cirugía va a someterse, sin embargo, la más tradicional es la ligadura de trompas. La resección de una porción distal de las trompas es otro proceso alternativo.

Hasta en tres oportunidades fue consultada sobre el mismo tema y siempre se mostró firme ante la decisión: no quiere tener más hijos.

"Estoy cansada"

Así se expresó Pamela Díaz durante una conversación con el animador Pancho Saavedra. En una emisión anterior de Tinto de verano, programa online, la presentadora tocó el tema de la maternidad y señaló que es un cansancio absoluto.

Saavedra le preguntó si su vida estaba "resuelta" con sus hijos, a lo que ella contestó que "no".

"Estoy cansada. ¿Sabes lo que es estar con estos cabros todos los días?", señaló. Luego, en un tono más de broma, agregó: “Es más, toda la 'pipol', hay tres mil personas, les quiero decir: no tengan hijos. Es un cansancio".

"Tienen que trabajar por obligación y no solamente por ustedes", se sinceró la actual animadora de TV+.

En otro espacio llamado Socias, Pamela Díaz volvió a referirse al tema de ser madre y compartió: "Hay días que me gustaría levantarme y no pensar en los niños".

La Fiera ya es madre de tres hijos y está en deseo de cortar su fuente reproductiva - Instagram @pamefieradiaz

Demanda de Fernando Téllez

Durante el transcurso de su separación, Pamela Díaz había demandado a su ex marido Fernando Téllez por "divorcio culposo", donde lo responsabilizó por el fracaso del matrimonio.

Sergio Rojas y Hugo Valencia, conductores del programa Que te lo digo yo, revelaron que así como La Fiera interpuso la demanda por "divorcio culposo", Téllez habría contraatacado de la misma forma, afirmando que el único motivo de la ruptura fue ella.

"Él junto a su abogado decidieron demandarla por transgresión a los deberes del matrimonio por malos tratos psicológicos de parte de ella", reveló Valencia. Hasta el momento, Pamela Díaz no se ha pronunciado respecto a este proceso legal que levantó su ex marido.

La modelo está en una relación con el periodista Jean Philippe Cretton - Instagram @pamefieradiaz

La Fiera ya le había realizado una denuncia a Fernando Téllez en relación a la pensión alimenticia.

De hecho, Hugo Valencia citó al abogado de Díaz. "La relación entre ellos es bastante mala". Incluso él (Téllez) reconoce que ante la cifra que Pamela Díaz habría pedido por pensión alimenticia, solo estaría dispuesto a pagar un 20%, yo sé que eso serían entre 150 mil y 200 mil pesos".

Sergio Rojas complementó la información de su compañero. "Tengo entendido que Fernando está muy mal económicamente".

Te recomendamos

José Miguel Viñuela se practicó la vasectomía: “Hasta aquí no más, el kilo de guagua es caro’

Jean Philippe Cretton y las razones detrás de su vasectomía: “Me daba lata empezar la crianza de nuevo”

“Hasta el cuello de barro, pero vamos bien”: Pangal muestra los avances en la recuperación de su hotel