4 consejos para seguir luciendo una piel joven y radiante después de los 40

Muchas mujeres les decimos adiós a los 30 y con ello, nos enfrentamos a los “temibles” 40. La piel pierde luminosidad, las líneas de expresión se acentúan y somos propensas a la aparición de arrugas. No obstante, puedes seguir luciendo una piel joven y radiante después de los 40 si sigues nuestros consejos.

Actualmente, existen pautas de belleza que nos ayudan a combatir los factores de la edad y cuidar la piel a diario es el mejor de los trucos que podemos emplear. Te decimos cómo.

Consejos para lucir una piel joven después de los 40

La Academia Española de Dermatología: “Los principales activos con eficacia demostrada científicamente son muy baratos”. Así que no hay excusas para tener una piel más lozana después de los 40. Toma nota:

1.- Lava tu cara con otro jabón

Hay jabones muy abrasivos para la piel. No los sigas usando. Emplea uno suave de textura lechosa y que no sea astringente. Prueba con un limpiador hidratante suave que no tengan de fragancias y le harás un gran favor a tu piel después de los 40.

Lava tu rostro con un jabón suave y libre de perfumes. - Agencias

2.- Crema hidratante

Puede que en años anteriores no te gustaba aplicarte crema hidratante o lo hacías un día sí y otro no, pero después de los 40 las cosas tienen que cambiar.

Aplícala todos los días pues los cambios hormonales tu piel la tornarán seca y, para contrarrestar estos efectos de la edad ameritas humectación.

Mantener la pie hidratada con una crema especial para ello es fundamental. - Agencias

3.- Maquillaje nude:

El maquillaje nude está de moda y eso todas los sabemos. Lo mejor es que parece que llegó para quedarse. Pero mucho mejor es que nos ayuden a lucir jóvenes ¿sabías que los tonos oscuros suman años? Ya no podemos darnos ese lujo de acentuar nuestras líneas de expresión.

El nude es la opción perfecta para vernos joviales y lucir una piel radiante. Opta por tonos suaves que, aunque te maquilles bien, te veas totalmente natural y luminosa, sin verte sobrecargada. El exceso de colores años a tu rostro y eso es precisamente lo que no queremos.

Maquillaje nude - Agencias

4.- Protector solar

No solo después de los 40 deberíamos aplicar protector solar. Debería ser una rutina de toda la vida. Pero ahora que lo sabes es necesario que sí o sí lo incluyas en tu rutina de belleza. Te protege de las arrugas. Asegúrate de que todos los productos que utilices contengan SPF.

Puedes aplicarte el protector solar antes del maquillaje y así evitaras que los rayos ultravioletas, la contaminación y los agentes agresivos en general causen estragos en la piel de tu rostro.

Protector solar. - Agencias

¿Por qué nuestra piel cambia con los años?

Después de los 40 podemos ver más cambios en nuestra piel que en cualquier otra fase de la vida. Esto se debe principalmente por algo llamado perimenopausia (o los años previos a la menopausia). En estos tiempos los niveles de estrógeno empiezan a disminuir y la piel se adelgaza y pierde elasticidad.

Después de los 40 años la piel comienza a perder colágeno y elasticidad. - Agencias

A los 40 se presentan cambios cutáneos que nos preocupan como los son las arrugas, las manchas, la flacidez, la deshidratación y la falta de luminosidad especialmente.

Estamos en la edad perfecta para ponernos serias con la salud de nuestra piel. Más bien es una necesidad. Debemos preocuparnos por crear una rutina facial y hacernos con nuestras cremas de cabecera.

