Cómo cuidar el cabello rubio

Si tu cabello es rubio por naturaleza, o decidiste pintar de rubio es momento de prestar atención al cuidado que este color necesita para que permanezca por más tiempo en tu melena, más saludable y siempre hermoso.

Y es que el rubio es uno de los colores consentidos por las mujeres a la hora de teñir su melena. Ya que este color disimula el inicio de las arrugas, aporta mucha luminosidad y cubre muy bien las canas.

Aunque no es imposible mantener un cabello rubio, tampoco fácil hay que seguir una rutina de belleza muy concreta y con disciplina para que su aspecto no sea reseco, pajoso y sin brillo.

No todas las melenas se cuidan igual, el color determina qué tipo de productos requieren y cómo usarlos para que tu cabello se vea radiante, así como siempre lo soñaste. Es importante que acudas a un especialista en color, pues no es lo mismo aplicar el rubio en un cabello virgen que en un cabello decolorado, porque en un color natural quedará más puro, aclara más fácil y de una vez, mientras que en un cabello con tintura pudiera no dar el color deseado de una, es más puede quedar hasta anaranjado y solo un experto sabe que hacer sin dañar tu cabello.

Recuerda que puedes querer un color en especial para lucir en tu cabello, pero son muchos los factores que inciden para lograr el color final, ya que todos los cabellos son diferentes.

Un cabello rubio requiere productos altos en proteína. Y evitar mascarillas o productos con vinagre o cerveza porque pueden alternar el color.

Si teñiste tu cabello de rubio debes considerar lo siguiente:

Cortar las puntas una vez cada dos meses.

Utilizar en las noches aceite de coco en las puntas.

Agregar al champú matizante para mantener un color más uniforme por mucho más tiempo. Este dato es especialmente para quienes tiñen el cabello rubio cenizo.

Si tu cabello es rubio por naturaleza o tintura y deseas date un buen chapuzón en la piscina, es importante que lo cuides de los efectos del cloro y del sol, por lo que es buena idea mojar tu cabello antes de entrar a la piscina con agua dulce, así evitarás la absorción de ciertas sustancias químicas como el cobre y cloro, que causan decoloración verdosa del pelo rubio. También aplica protector solar, todos estos elementos te ayudarán a evitar el color verdoso en tu cabello.

Otras recomendaciones que debes tomar en cuenta una vez que llevas el cabello rubio son las siguientes.

Lava con productos especiales para el cabello teñido. Con champú sin sulfatos ya que estos limpian el cabello sin maltratarlos y resecarlo.

Lava lo menos posible.

Un cabello al decolorarse se vuelve frágil y tiende a deshidratarse y perder el brillo con mucha más facilidad que el resto de tonalidades de cabello por lo que es importante usar mascarillas y acondicionadores hidratantes, especialmente aplica de medios a puntas. Aquí puedes utilizar productos comerciales o mascarillas elaboradas en casa.

En el caso de inclinarte por mascarillas caseras debes optar por aquellas que tengan como ingredientes aguacate, yogurt, aceite de oliva, leche de coco y también aceites esenciales sin silicona.

Usa un cepillo que no dañe tu cabello.

Si algo no está bien con tu melena mejor acude a un profesional que pueda ayudarte.

Para minimizar los daños ocasionados por la decoloración, opta por retocar el color solo en las puntas, evitar pintar todo el cabello favorecerá la salud de este.

Conoce tu cabello, es importante para que aplique los cuidados que te ayudarán a mantenerlo sano y de esta manera lucirá saludable y fabuloso.

