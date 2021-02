Tonos que pueden envejecerte, pero te enseñamos cómo lucirlos

Mucho conocemos sobre los colores que rejuvenecen. Pero también es cierto que algunos pueden lograr un efecto contrario y sumarte años. Te decimos cuáles son los tonos que pueden envejecerte y claves para lucirlos sin que afecten tu imagen.

No se trata de malignizar estos colores, pero sí tenemos que saber llevarlos en su justa medida. Si estás en una edad en la que buscan trucos para mejorar tu lozanía. Este artículo es para ti.

Tonos que pueden envejecerte

Escándalo neón

Este es uno de los tonos que pueden envejecerte con gran facilidad. Los modistas insisten en que si has pasado la etapa de la juventud preferiblemente no uses tonos brillos neón.

De acuerdo con la revista Vogue, este color en las pieles más maduras hacen que luzcan amarilla verdosa, secas y desabridas. El neón de por sí no le queda bien a todo el mundo. Le quedan bien a las mujeres jóvenes de piel clara o pelos castaños.

El neón tiene un gran efecto envejecedor. - Agencias

Negro imperativo

Todas pensamos que el negro es un clásico que no puede faltar en el armario. También tenemos en nuestros “apuntas” de belleza que este color estiliza y nunca pasa de moda. Sin embargo, lucirlo de pies a cabeza causa un efecto de envejecimiento a quienes lo llevan.

Vestirse completamente de negro a cierta edad es desfavorable. - Agencias

Mientras más se acerca a la cara, este color realza las líneas debajo del mentón, así como las sombras alrededor de los ojos. De igual forma acentúa las manchas oscuras naturales de las pieles madura.

A partir de cierta edad, es recomendable evitar el negro en los cuellos altos y apostar más por un cuello v. No se trata de desterrar el negro, pero sí de dosificarlo y optar por tonos de negro menos severos.

Los pasteles

Los looks con colores pasteles tienden a generarte una sensación agradable, de dulzura o ternura. Pero, aunque los lucimos muy bien en nuestros años más juveniles, con el tiempo se ya no es el caso.

El color de nuestra piel a edad madura choca con los colores pasteles. - Agencias

Nuestra edad mayor tiene un efecto en la piel que la hace enfriarse. Esto choca muy directamente con los colores pasteles, pues hace ver una apariencia más descolorida y sin vida.

¿Cómo podemos llevarlos?

Los expertos de Vogue no nos desamparan y no tenemos que descartar radicalmente los tonos que pueden envecerte. El truco está en saberlos llevar y para eso es muy importante hacer caso a las siguientes recomendaciones:

1.- Usa ese color en menos de un 20% en tu outfit. Jamás te vistas completamente con él. Combinado con otros colores y llevarlo en la dosis justa te hará lucir divina.

2.- Llévalos en contraste con tonos que sí te favorecen. Los colores neutros son perfectos para combinarlos con los tonos que envejecen. Ya sabes que debes llevarlo en un 20% de tu look. Prueba los tonos que más te favorezcan los neutros y dale un pequeño toque con los que suman años. Se trata de una genial unión.

Combinar los tonos que pueden envecerte con colores neutros es una excelente opción. - Fotocomposición

4.- Si lo que deseas es llevarlo en una blusa, aplica el mismo consejo que te dimos con el negro. Apuesta por una prenda con un cuello v, esto lo mantendrán más apartado de tu rostro.

5.- Lúcelo en tus zapatos. Para llevarlo llevarlos lo más lejos posible de la parte de arriba, nada mejor que lucirlo en tus zapatos. Le darán un toque elegante a tu imagen y aprovecharás esos tonos de la forma más sofisticada posible.

