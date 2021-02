Los outfits en tendencia y perfectos para mujeres de 50 que quieren lucir más atractivas

Cada vez más son las celebridades que nos dan ejemplo de que los 50 son los mejores años para arriesgarnos y lucir atractivas. La moda no tiene edad y te mostramos los outfits que están en tendencia perfectos para mujeres de 50 años.

Las combinaciones, el juego de colores y los estilos de vestuarios que vayan con nosotras son de suma importancia para lucir bien. Te mostramos una variedad atuendos para que puedas escoger los que van más con tu personalidad y look que te guste.

Outfits en tendencia y perfectos para mujeres de 50

Piezas de cuero

Un pantalón de cuero a la cintura acompañado de una blusa de tono pastel es uno de los atuendos perfectos para las mujeres de 50 que quieran lucir bien ‘chic’ a la hora de ir al trabajo o para una reunión de amigos.

El cuero o las piezas de efecto piel se están llevando mucho y todo indica que será una tendencia que permanecerá por mucho más tiempo.

Piezas de cuero - © Jonathan Daniel Pryce.

Lo podemos llevar como blazer, los populares pantalones o chamarras. A esto se suman las camisas, los vestidos con efecto piel y los monos que cada vez amamos más. Puedes armar tu propio conjunto y darle un toque que vaya con tu estilo.

Zapatos chunky

Los calzados chunky están de moda y son perfectos para mujeres de 50 años, nos hacen lucir joviales y activas, además de elegantes y atractivas.

Lo más seguro es que no cuentes con todos las botas de suela chunky que deseas, pero con tan solo un par ya estás lista para salir al mundo enmarcada en la tendencia de este año.

Zapatos chunky - Getty Images

No te preocupes por el color y el diseño, mucho menos por la edad. Los zapatos chunky combinan con todo. Te sugerimos porque es un clásico que combina perfectamente con cualquier atuendo.

Abrigos de colores atractivos

De acuerdo con la revista Vogue, la clásica ropa de abrigo en colores neutros como negro o camel no pasa de moda. Sin embargo, los abrigos que se están llevando son shackets, midi y los puffer jackets. Los abrigos más acolchaditos o con borreguito también son de los más usados y versátiles para llevar con jeans o leggings o, como vemos, también en la combinación correcta con pantalones sastre.

Abrigos de colores llamativos. - Pinterest

Podemos combinar abrigos de tonos intensos como el naranja con unos leggins o jeas de tonos oscuros. Es una combinación perfecta para mujeres de 50 años que quieran causar sensación a donde quiera que lleguen.

Jeans relajados que van con todo

La moda nos permite lucir unos jeans más relajados, tipo vaqueros que son más holgados. Van con todo y la comodidad de la tela mezclilla nos hace sentir livianas y a la vez glamorosa.

Asegúrate de tener esta pieza en tu armario y puedes llevarla en cualquier ocasión. Son prácticos porque puedes salir a dar un simple paseo, visitar a una amiga o acudir a una reunión y vernos a la vez elegantes.

Jeans relajados - vogue.mex

Conjuntos con sudaderas

El look preferido de Jennifer Lopez está en tendencia y creemos que la celebridad ha tenido mucho que ver en ello.

Conjuntos más deportivos con sudadera facilitan nuestro diario vestir. Nos hacen sentir cómodas y no tenemos que estar encerradas en nuestras casas con ellos porque está de moda lucirlos. Los leggins y las sudaderas son una clave perfecta.

Jennifer Lopez ha sido una de las celebridades que han apostado por los conjuntos. - vogue.mex

