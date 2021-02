Cinco tips para llevar tenis después de los 40 y no perder la elegancia

Existen prendas básicas que todas las mujeres debemos tener en nuestro armario y entre estas destacan los tenis, ya que su versatilidad nos permite mantener cualquier estilo elegante o sencillo.

Aunque este calzado fue, por mucho tiempo, considerado una pieza juvenil, hoy en día mujeres de todas las edades la usan como parte su outfit, por lo cual es necesario conocer los trucos para combinar atuendos con tenis después de los 40.

Una de las tendencias más destacadas de los últimos años es el uso de tenis con prendas de estilos diversos. La moda chic ha permitido que combines las piezas más elegantes con esos cómodos zapatos deportivos que también dan un toque de personalidad.

Actualmente, existen diversos modelos de tenis que pueden combinarse con prendas informales, elegantes, urbanas o delicadas, todo depende de tu personalidad y el estilo que prefieras.

Durante este 2021 algunos modelos de tenis tendrán mucha más relevancia y mucho de esto se debe a la innovaciones que se están presentando para próximas temporadas.

En otros tiempos, pensar en la comodidad y la elegancia como aliados habría sido inaceptable, ya que existía la idea de que la única manera de tener distinción era usando prendas como zapatos de tacón alto, corsés y sujetadores push-up.

Sin embargo, en la actualidad, esta visión cambió por completo, ya que las tendencias se han adaptado a las mujeres modernas, por lo que es muy sencillo estar con piezas cómodas que, al mismo tiempo, aporten ese estilo elegante que muchas veces requerimos.

Es por eso que hoy en día vemos trajes formales, vestidos, faldas elegantes, camisas clásicas combinadas con tenis deportivos.

Tips para llevar tenis después de los 40 con elegancia

Los colores básicos son una opción ideal

Los tenis blancos son un clásico y esto se debe a que combinan a la perfección con la mayoría de los atuendos que seleccionamos. No importa si se trata de un vestido largo o corto, esta opción es indispensable en nuestro armario.

También puedes llevar una mini falda con un suéter o camiseta y combinarlo con tenis - Pinterest

Selecciona prendas clásicas para combinar

Aquellos vestidos, playeras, faldas o pantalones que preservan ciertas características clásicas como la forma o el diseño de estampado suelen mantener más rasgos de elegancia. Algunos ejemplos son los vestidos blanco y negro, de lunares, líneas, con botones o cuello clásico.

Puedes llevar un pantalón con camiseta y tenis y agregarle una chaqueta de cuero para darle un toque con estilo a tu atuendo - Pinterest

Prendas con colores sencillos harán un contraste sutil

Los vestidos negros, blancos o nude siempre apuntarán hacia lo clásico. Lo mejor de estos colores es que puedes realizar un contraste elegante.

Por ejemplo, el blanco y el negro siempre funcionarán.

Tenis con plataforma - Instagram @distribuidora_ap_

Dile sí a los pantalones de mezclilla

Es una prenda que no falla. Solo debes preocuparte por combinarlo con una blusa que se adapte a tu estilo y personalidad. Mujeres de cualquier edad pueden lucir esta combinación y añadir elementos elegantes como un blazer.

Los pantalones culottes de jean también lucen muy bien con tenis - Pinterest

No le tengas miedos a los estampados

Hemos hablado de prendas básicas y colores neutros, pero eso no significa que los atuendos más dinámicos no sean válidos. Si te espera un día con muchos compromisos, pero no quieres dejar de lado tu estilo, lo mejor será seleccionar un atuendo colorido que se adapte a esa movida dinámica.

Juega con los estampados para tener un look más versátil. - Instagram @mym_angeles

Algunos tipos de tenis para lucir a los 40

Clásicos blancos: estos son los que se adaptan más a los diversos outfits. Suelen combinarse con vaqueros, vestidos, shorts y hasta pantalones elegantes.

Corte altos: estos tenis dan no solo se adaptan a muchos atuendos, sino que ofrecen una forma diferente a la pierna. Pueden hacer ver los músculos más torneados y definidos.

Suela plana: los zapatos estilo Vans también son verdaderamente versátiles. Generalmente se usan con atuendos informales, urbanos o casuales.

