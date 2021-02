Looks minimalistas que prueban que no hay que tener un armario gigante para ser elegante

No hay un mejor sitio donde aplique el dicho "menos es más" que en la moda. Esto se ve perfectamente reflejado en la corriente de looks minimalistas que impera desde hace algunos años y va perfecto para las que no quieren invertir grandes presupuestos.

También, para las prácticas y fashionistas que conocen que los armarios deben conformarse en un 80% de prendas básicas y lo demás en tendencias a gusto personal, por lo que siempre habrá algo que ponerse sin renunciar a la elegancia.

Los básicos deben estar en mayor porción en tu armario. - Pinterest Clara

Esta propuesta estilística se centra "en la sencillez, la atemporalidad, los colores neutros, la estética desenfadada y la sastrería clásica", de acuerdo con Hola.

Por eso, admite miles de combinaciones versátiles con solo pocas prendas, sin ser aburrida ni simple, siempre y cuando se sepa sacarle provecho.

Looks minimalistas y elegantes para el día a día

Monocromático

Hay colores que son un acierto independientemente de la temporada, clima, evento y tendencias. Por ejemplo, el negro, blanco o beige, a los que siempre se les debe apostar pues van con todo.

Tener varias prendas de estas paletas cromáticas aleja a las mujeres de hacer elecciones de color muy arriesgadas que después no sepan combinar o no den con el clavo para distintos tipos de ocasiones.

El total look black siempre es un acierto total. - Pinterest Collage Vintage

En ese sentido, es importante tener al menos un total look black que "llevará la elegancia y la sofisticación por bandera", apunta el mismo medio.

Traje sastre

De igual manera, los trajes femeninos son capaces de lucir muy bien solo con incorporar tres prendas. Falda o pantalón, el blazer y la camiseta que irá debajo, la cual puede ser desde gráfica hasta una blanca común y corriente.

Traje sastre, un básico para la mujer trabajadora. - Pinterest

A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades de outfits bastante grande, además que ahorra tiempo, es sencillo, elegante y clásico, lo que calza perfecto a la hora de armar looks minimalistas.

Vestidos

Pero ninguno le gana a un buen vestido, ya que su "versatilidad y funcionalidad son capaces de crear looks adaptables a cualquier situación estilística con tan solo una prenda", reflexionan desde el medio especializado.

Un vestido negro es una pieza que servirá para toda clase de eventos. - Pinterest Kelly Elizabeth Designs

De igual manera, en tonos neutros se pueden llevar a lo largo de todo el año solo cambiar las prendas que complementan el atuendo, como por ejemplo, sandalias bajas en el verano y botines de piel más un abrigo para el otoño-invierno.

Jeans rectos

Si hay un corte que nunca va a pasar de moda entre los vaqueros son los rectos, debido a que su forma le favorece a cualquier tipo de cuerpo porque alarga las piernas y reduce el volumen de las caderas.

Esto lo hace imprescindible en cualquier fondo de armario y las opciones son numerosas. Se ve extraordinario con otros básicos, tal como una camisa blanca sin tejido rígido ni hombreras, con botones delicados y un poco oversize.

Jeans y camisa blanca. - Pinterest

Otro modelo que también es un acierto pese a que las tendencias de este 2021 estén impulsando los jeans anchos, son los pitillos o skinny que son la base de muchos buenos looks, al igual que los leggins negros o de cuero.

Suéter

Los suéteres también tienen una estética bastante sobria y combinable en un sinfín de posibilidades, pero para que este requisito se cumpla deben ser de un solo color y sin detalles llamativos o estridencias que lo alejen de lo básico.

Los suéteres son aptos para armar distintas combinaciones. - Pinterest By Lauren M

Hay opciones como el cuello de tortuga que regresaron hace algunos años y se han establecido nuevamente como un 'must' que no deja mal tanto en su versión laboral o social.

