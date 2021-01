"Efecto Bridgerton": el inesperado accesorio que todas quieren en su armario esta primavera

Bridgerton se ha convertido en una de las series de Netflix más exitosas del momento debido a su historia llena de romance, intriga y sensualidad. Los amantes de la época victoriana sin duda se sentirán atraídos por los paisajes, los ostentosos palacios y por supuesto los vestuarios de ensueño. No es de extrañarse que los fans trataran de imitar el estilo de Daphne o Eloise y acoplarlo al mundo moderno.

Mientras llega la segunda temporada, los espectadores han compartido sus looks con "efecto Bridgerton" en sus redes sociales, haciendo que cada vez más quieran unirse al fenómeno.

Las búsquedas de vestidos de línea imperio se han disparado en un 93%, con las marcas de lujo Simone Rocha, Erdem y Brock Collection a la cabeza.

Basado en las novelas más vendidas de Julia Quinn, el drama de Netflix explora la relación entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings Simon Basset (Regé-Jean Page). Desde su lanzamiento a finales del 2020 se ha mantenido en la cima de la lista de popularidad en todo el mundo.

eso sí, de todas las prendas, nunca nadie esperó que los corsés se convertirían en los favoritos, especialmente por la fama que alguna vez tuvieron de ser extremadamente incómodos. Por obvias razones, los diseñadores ahora han buscado formas de mantener esta prenda presente en el mundo de la moda, creando piezas hermosas, femeninas y ligeras. ¡Ahora con la serie, son cada vez más difíciles de encontrar en línea!

Los corsés han existido durante siglos. En su momento se usaron para moldear el cuerpo y hacer el efecto de una cintura perfectamente delineada. Sin importar lo incómodo que era, siempre fue una prenda codiciada tanto por mujeres como por hombres.

“Corsés” es el término para una prenda de soporte deshuesada y con cordones pero la palabra no surgió sino hasta quizás la época victoriana, y por lo general significaba una prenda de soporte que no estaba deshuesada. Antes de eso, la ropa interior era mucho más cómoda de lo que las películas nos hacían creer.

Los corsés solían estar adornados y visibles debajo de un vestido, eran muy ajustables para esos días en los que estaba un poco más hinchada o durante el embarazo. Pero esto era lo que usaba la mayoría de las mujeres, día a día; en qué trabajaban y vivían las mujeres. Apoyaban el busto y hacían que la ropa se viera mejor sobre ellas. No eran los dispositivos de tortura en los que nos gusta pensar cuando se trata de los viejos tiempos.

La idea de que existían corsés, cuerpos y corsés para apretar a las mujeres en una forma delgada ideal no es realmente precisa, porque la veneración de la delgadez extrema como el cuerpo ideal femenino es algo que en muchos sentidos es una idea moderna. El cuerpo "ideal" ha variado enormemente a lo largo de los años, y cuando asumimos que los corsés de épocas pasadas solo existían para hacer que las personas parezcan delgadas, estamos colocando nuestro ideal moderno en las prendas.

If you are interested in Regency fashion like we see in #Bridgerton, here is an example of an corset, circa 1815 from the @museumatFIT. This example emphasizes the bust using contoured cups that lift the breasts, as well as a center front busk that separates and defines them. pic.twitter.com/IizvFZjNcn

— CostumeCO 🎙️🎥 (@CostumeCinemato) December 29, 2020