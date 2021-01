Eloise Bridgerton debió ser la protagonista de la serie, y aquí te damos nuestras razones

La familia Bridgerton nos ha enamorado en las novelas, y en su reciente serie de Netflix. Hemos quedado enamoradas con la imaginación de la autora de un pasado con una pizca más de inclusión, con los vestuarios, y con la familia más encantadora.

Y no tenemos nada en contra de Daphne, quien también nos enseña otro tipo de fortaleza. Pero –definitivamente– quedamos cautivadas con Eloise.

1.- Es el personaje más valiente de la serie

Ir en contra de la corriente es uno de los sentimientos más complicados de lidiar. Te aísla porque sientes nadie te entiende, no te sientes identificada, y tienes pocos ejemplos a seguir.

Es un camino solitario que requiere de mucha valentía. Eloise es una de estas mujeres que no puede sentirse identificada con elegir pareja, que sueña con su soltería, poder mantenerse sola, y escribir.

Simplemente que sus sueños sean tan diferentes, y que quiera ser fiel a ellos la vuelven uno de los personajes más valientes.

2.- Apoya a sus amigas sin importar qué

A pesar de su pelea con su mejor amiga –Penelope Featherington– cuando ésta la necesita la apoya sin dudarlo. Sin lugar a dudas, una de las escenas más emotivas de toda la serie es cuando consuela el corazón roto de su amiga.

También cuando excluyen a su familia de los eventos, Eloise busca reconfortarla, limpiar su nombre, y ayudarla en todo momento. Hasta deja a un lado su admiración por Lady Whistledown cuando se entera que la hirió (sin saber la verdad, obviamente).

3.- Impulsa a otras mujeres

Eloise tiene sentimientos encontrados con Lady Whistledown. Por una parte, la admira profundamente porque hace una crítica a la alta sociedad, no tiene miedo de expresar su verdad, y obtiene ganancias del morbo de la gente.

Sin embargo, cuando la decepciona al hundir a la familia de su mejor amiga busca encontrar una forma para detenerla y que use su poder para hacer el bien. Aún así cuando la reina está a punto de descubrirla hace todo lo posible por ayudar a Lady Whistledown.

También apoya a su hermana Daphne aunque no tenga nada en común con ella. Cuando ésta quiere evitar pretendientes, cuando ve que no está en el mejor estado de ánimo, y busca entender los sueños aunque no los comparta.

4.- Es una persona realista, pero no deja de soñar

Ella sabe cuáles son las limitantes de las mujeres en la época en la que se encuentran. Entiende qué es más fácil para los hombres seguir sus sueños, y se siente frustrada por ello.

No obstante –y a pesar que tiene los pies en la tierra–Eloise no deja de soñar. Sueña con ser independiente, con no tener que casarse para mantenerse, y poder valerse por sí misma.

Pero no se conforma con soñar alto, también trabaja por ello. Se cultiva con libros, periódicos, escribe, práctica constantemente, y no se queda con los brazos cruzados. ¡Un increíble ejemplo!

5.- Inspira a las personas que están a su alrededor

La fuerza interna de Eloise Bridgerton es tan grande que inspira a todos los que conoce. Su hermano mayor –Benedict Bridgerton (Luke Thompson)– comienza a seguir su voz interna gracias a las palabras de su hermana.

También inspira a Daphne, que al despedirse de su familia, le confiesa toda su admiración a su hermana, y decide apoyarla. Penelope siempre se apoya de Eloise cuando está triste, duda, o se siente insegura.

Definitivamente, necesitamos saber más de este personaje. ¿Están de acuerdo?

