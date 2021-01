Sigrid Alegría luce irreconocible tras someterse a extremo cambio de imagen

Totalmente cambiada apareció Sigrid Alegría en su cuenta de Instagram. La actriz, que suele mostrarse al natural en sus redes sociales, compartió una completa transformación artística que se realizó en su cabello y rostro.

Muy al estilo Pin Montané, quien lleva bastante tiempo trabajando con maquillaje de fantasía y transformaciones espectaculares de su imagen, Sigrid Alegría también quiso sumarse a esta tendencia y jugar con su rostro.

En esta oportunidad, la artista se entregó al talento del makeup artist, Franklin Athos, famoso por su programa online con Josefina Montané, donde cada cierto tiempo sorprenden a sus seguidores con extraordinarios cambios de look.

Josefina Montané colabora con Ego Ego y MUA Contenidos - Instagram

Sigrid luce irreconocible en Instagram

En esta oportunidad, la también cantante, sorprendió a sus más 700 seguidores de Instagram con una tremenda sesión de fotos del proceso de transformación.

"SORPRESAS DE LA VIDA – 7:30 ring, “buenos días despertador”, desayuno listo para los hijos, cling: whatsapp: salgo! Y todo cambió. Apareció una mujer que no conocía cara a cara. Ella", comenzó relatando en el post.

Sigrid Alegría se transforma. - Instagram

"Gracias @franklinathos @mua_contenidos por tomarme de la cara y llevarme de viaje y también gracias @andresvelascoreyes por invitarme a ser parte de tu próximo proyecto. Fue mágico y sorprendente", cerró.

Con una peluca, lentes de contactos azules y un maquillaje dramático que exacerbó los rasgos de su rostro, Sigrid se lució en redes sociales.

Sigrid Alegría no recibe pensión alimenticia para sus hijos

En noviembre del año pasado, Sigrid Alegría arremetió en contra de los "papito corazón" debido a las deudas de pensión alimenticia y la retención del 10% de las AFP. La actriz compartió un meme con la imagen del dibujo animado He-Man, la que se encuentra acompañada por un texto.

"Y recuerden amigos, 'evadir, no pagar: otra forma de luchar'… No se refiere a la pensión de alimentos. Barsas qls (sic)", decía. Además, citó la descripción de la publicación original y agregó el mensaje: "Jejeje, a no pasarse película los Papi Riqui".

Aún no recibe la retención

A un tiempo de su publicación, el pasado 7 de enero, la actriz brindó una actualización en torno al tema indicando que aún no recibe la retención del 10% de las AFP, por no pago de pensión alimenticia.

La información fue dada a conocer a través de sus historias de Instagram, en donde señaló que la deuda de pensión alimenticia de sus hijos desapareció.

"Aún no sé del 10% AFP, porque curiosamente la deuda de pensión alimenticia de mis hijos desapareció. ¡CHAN!", escribió encima de una imagen.

"La deuda acumulada de dos años, de repente quedó en 2 meses de deuda. Páguese AFP me dijeron", agregó.

Sigrid Alegría asegura que aún no recibe la retención del 10% de las AFP - Instagram

Ver más

"Pelito nuevo": Tamara Acosta sorprende con radical cambio de look

Valeria Ortega sorprende con nuevas fotografías de su hijo a días de su nacimiento

Platinada y con extensiones: Kathy Orellana vuelve a sorprender con cambio de look