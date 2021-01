Platinada y con extensiones: Kathy Orellana vuelve a sorprender con cambio de look

Kathy Orellana tiene una personalidad camaleónica, la cual se refleja en cada uno de sus looks. La artista está constantemente renovando su imagen, pasando del cabello corto al largo en cosa de días.

La cantante ha demostrado que tampoco teme a los cambios de color en su cabello. Ahora, Orellana volvió a uno de sus tonos favoritos, el rubio platinado.

"Los cambios siempre son para mejor ❤️ gracias a @extensionesunique por estas hermosas extensiones de muy buena calidad y muy suaves", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

"Les gusta? 😘 los leo mis amores", consultó a sus seguidores.



La llamada morenaza de Rancahua recibió muy buenos comentarios por su renovación. "Que bella muy lindo el cambio de look saludos desde talca", "Estas en ti mejor momento🥰👌", "Noooo, que bella, me encanto tu cambio de look", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Kathy Orellana cambia de look - Instagram

El verdadero cabello de Kathy

Ante quienes quizás no lo sabían, la cantante confirmó que generalmente utiliza extensiones de distintos estilos, ya que tiene el pelo muy cortito.

En diciembre, la cantante de 34 años publicó una imagen en la que muestra su verdadero cabello. "Hoy volveré a un nuevo look en @extensiones_vip. Más tarde les muestro el resultado", escribió Kathy Orellana. Los comentarios no se hicieron esperar y comenzaron a elogiarla por su valentía de mostrar el cabello tal como es. Algunos coincidieron en que incluso así se ve mucho más bella y original.

"Te ves hermosa Kathy", "Estás regia", "Eres top" y "bellísima, tan simpática como siempre", son algunos de los mensajes que le hicieron llegar. @antoniaantonella2020 aseguró que "te ves regia con tu pelo real. Más elegante".

Kathy Orellana - Instagram

