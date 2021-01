Transforma un vestido liso en menos de un minuto con este truco de TikTok

Todas tenemos prendas en nuestro closet que casi no usamos o que dejamos olvidadas por meses (o años). Aunque la solución fácil podría ser deshacernos de ellas y regalarlas a alguien que pueda aprovecharlas, en ocasiones, esta ropa puede ayudarnos a transformar nuestro look sin gastar. Esto puede lograrse realizando pequeños cambios que no necesariamente son permanentes. En esta ocasión te compartimos un sencillo truco para cambiar la apariencia de un vestido liso. Lo mejor, es que sólo necesitas una liga para cabello y tu creatividad.

Cómo modificar un vestido liso con una liga

Tener un vestido liso es un básico de la moda, ya que puede ser de gran ayuda para cuando no sabes qué ponerte. Esta prenda puede llevarse con tenis y una chamarra para un look casual, o con tacones y blazer para un atuendo formal. La única desventaja, es que puede que te aburras de verte igual en varias ocasiones. Para solucionar este problema, existen alteraciones no permanentes que puedes realizar sin ir al sastre.

Una de ellas es convertir tu vestido liso en un diseño más moderno con frunces. Para lograrlo sólo necesitas una liga de cabello y un espejo para poder verte. Además de cambiar la apariencia de tu vestido, podrás acentuar tu cintura y lucir un estilo más ajustado.

Lo primero que debes de hacer es ponerte el vestido como lo usarías normalmente. Después toma la orilla de la parte baja y dóblalo hasta la altura de tu cintura.

Toma un pedazo de tela en uno de los costados de tu cintura y sostenlo con una mano, con la otra mano, toma la liga para el cabello y acomódala al rededor del pedazo de tela como si hicieras una coleta de caballo. Asegúrate de que quede bien sujetado para que no suelte mientras caminas.

Acomoda tu vestido con cuidado y agrega accesorios para completar tu look.

Recuerda que para ayudar a cuidar el medio ambiente, se recomienda no comprar ropa constantemente, ya que esto causa una gran cantidad de deshechos que contaminan el planeta. En lugar de adquirir nuevas prendas cada mes, puedes aprender a modificar las que ya tienes, o comprar cosas de alta calidad que puedas usar por varios años.

