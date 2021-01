Los vestidos de novia tipo Bridgerton que las fans de la serie amarán

Además de una increíble historia y un excelente elenco, la serie de Bridgerton nos da toda la inspiración que necesitábamos para la boda romántica de nuestros sueños. Los vestuarios color pastel con bordados y detalles florales, llenos de brillo y volumen, son perfectos para las que sueñan con una fiesta al estilo Maria Antonieta, llena de glamour clásico. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de encontrar los vestidos de novia inspirados en la época victoriana que las fans de la serie amarán.

La primera temporada estuvo basada en el libro The Duke and I que cuenta la historia de cómo Daphne encuentra el verdadero amor, se casa y finalmente tienen un hijo juntos. Sin embargo la historia no termina ahí, ya que la saga de Julia Quinn es bastante extensa y cuenta con diez libros más, por lo que predecimos que su estilo ha llegado para quedarse durante varios años.

Vestidos de novia inspirados en Bridgerton que son el sueño de toda fan

Vestidos con corsets

Un elemento importante de los vestuarios de Bridgerton, son los corsets de los vestidos de las debutantes. Esta parte es tan importante que incluso en una escena podemos ver cómo las chicas sufren mientras sus sirvientes aprietan los listones del corset. Actualmente varios diseñadores continúan inspirándose en esta época para crear vestidos que acentúen la cintura y el busto, usualmente estos diseños van acompañados de una gran falda.

Vestidos de novia con bordados

Los bordados son otro elemento que nunca falta en los vestidos de Daphne, pues en esa época era una forma de demostrar su lugar en la sociedad, a través de pedrería, joyas y accesorios. Ahora cualquier novia puede vivir esta fantasía con un vestido bordado con pedrería o con detalles de encaje.

Transparecias románticas

Aunque podemos pensar que las transparencias son algo moderno, en Bridgerton son de lo más popular. Ya sea en mangas, guantes y accesorios, el tul aporta el estilo hetereo y elegante que vemos en todas las mujeres de la alta sociedad. En las prendas modernas se usa para crear faldas voluminosas, como en el caso de este diseño.

Mangas abullonadas

En Bridgerton entre más grande el vestido mejor, es por eso que las mangas abullonadas son una de las tendencias que observamos a lo largo de la temporada uno. Lo mejor es que esta tendencia permanece vigente hasta ahora y podemos encontrar miles de diseños con volumen en las mangas.

Tiaras con piedras

Las tiaras no pueden faltar en la época de esplendor en la realeza, es por eso que no nos sorprende que muchas novias decidan incorporarlas en su día especial. Puedes elegir una diadema discreta si tu vestido es muy llamativo o una corona más grande si quieres que el foco de atención sean tus accesorios.

