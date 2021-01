Maquillaje delicado para morenas: los tonos que destacarán tus facciones

Existen tendencias de makeup para todo tipo de piel y son ideales para destacar la belleza natural, pero para lograr esto debes conocer muy bien lo que va con tus características. Por esta razón, aquí te presentamos los trucos para lograr un maquillaje delicado para morenas.

Los looks delicados están dominando todas las tendencias de este 2021 y es probable que estos estilos se mantengan durante varias temporadas.

En el mundo del maquillaje no es la excepción, pues, cada vez es más importante lucir una apariencia natural, pero con esos puntos que nos hagan destacar nuestro estilo.

La naturalidad es una de las características más solicitadas últimamente, ya que, aunque muchos maquillajes requieren de una gran cantidad de producto, lo crucial es que el acabado pueda destacar por realce de las facciones.

Cada tipo de piel es diferente y por eso, existe una gran variedad de tonos y subtonos que se adecúan a todos los tipos de mujeres.

Las pieles morenas son bendecidas, ya que hay una gran variedad de colores que van con estas, sin embargo es importante exactamente cómo debes destacarse.

Maquillaje sencillo - Pinterest

Es por eso que aquí te ofreceremos algunos consejos y trucos para lograr ese maquillaje delicado, sofisticado y hermoso que destacará todos tus rasgos.

Maquillaje delicado para morenas

Prepara la piel de la forma correcta

Es importante que antes de cualquier maquillaje, prepares tu piel. Esto ayudará a que todo el maquillaje luzca mucho mejor y no tenga efecto craquelado.

Para esto debes cumplir los pasos de limpieza e hidratación, pero si tienes más tiempo, también puedes apostar por una exfoliación suave.

Aplica maquillaje solo donde realmente sea necesario

Uno de los errores más comunes del maquillaje es aplicar productos de más. Procura poner cada producto solo donde realmente lo necesitas, de lo contrario podrías eliminar el efecto delicado y notarás la acumulación de texturas en ciertas zonas.

Las bases deben ser del tono más similar te piel, si seleccionas un tono más claro, la diferencia se notará por el color de tu cuerpo.

No te excedas en la cantidad de bronzer

Otro error que se comete con frecuencia es usar más bronzer del necesario, aplica solo lo que requieres y si sientes que realmente no te hace falta, no lo apliques, ya que no es indispensable.

Selecciona bronzer en tonos cobre y marrón con subtono naranja, ya que así tu piel no lucirá gris.

Tendencias de maquillaje 2021 para un look delicado - Pinterest

Ilumina las partes altas

Al iluminar las partes altas de tu rostro, tus facciones naturales destacarán mucho más y tu piel lucirá luminosa. Es importante que encuentres un iluminador sutil y del tono adecuado para piel.

Cuidado con los iluminadores blancos o plateados. Aunque sí puedes usarlos, debes regular la cantidad, mientras que otros con subtono naranja o rosado, puede ir perfecto. Toma en cuenta la selección de colores del resto de tu maquillaje.

Usa tonos nude rosas

Los nude que apuntan hacia los tonos rosas son ideales para las chicas morenas, lucen muy naturales y hacen que el color natural del cutis destaque por sí solo. Además son colores versátiles que pueden combinarse con marrones, naranjas, morados, rojos y un sinfín de gamas.

Delineador negro o marrón

Si deseas llamar la atención hacia tus ojos, puedes jugar entre la sutileza de un marrón, el cual te brindará un delineado muy discreto, y lo llamativo de un negro, que destacará más tu ojo.

maquillaje para agrandar los ojos - Pinterest

Polvo para matificar áreas grasas

Si hay áreas de tu piel que brillas demasiado, lo mejor es que apliques un poco de polvo solo en esas áreas, así no perderás el brillo intencional del maquillaje, pero no lucirás con zonas grasas.

Este maquillaje es perfecto para cualquier tipo de evento, salida casual o, incluso, un día de trabajo, ya que su mayor característica es la versatilidad.

Más sobre este tema:

Ocho trucos de maquillaje para ojos que te harán lucir más joven

Los tips para lucir un maquillaje delicado en Navidad si tiene 40 años o más

Maquillaje sencillo y elegante para celebrar en las últimas semanas del año

Te mostramos en video: