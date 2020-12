Los tips para lucir un maquillaje delicado en Navidad si tiene 40 años o más

Disfrutamos sacar la mejor versión de nosotras mismas en las fiestas decembrinas. Aprovechamos estas fechas para refrescar los atuendos, el peinado y nuestro look en general, por eso te mostraremos cómo lucir un maquillaje delicado en Navidad si tiene 40 años o más.

Diciembres es sinónimo de festejo y aunque en 2020 las continuas celebraciones serán un poco complicadas por la pandemia, siempre es una buena ideal lucir hermosa para los festejos más pequeños.

Este año se ha caracterizado por enaltecer los estilos clásicos, elegantes y, muchas veces minimalistas. En el arte del makeup no es muy diferente, pues, aunque hemos visto looks muy coloridos, también lo sencillo está llamando la atención.

Es justo esto lo que predominará para el cierre del año, por lo que, ya podemos enfocarnos en estilos que destaquen más nuestra belleza natural.

Esto no significa que no podamos aportar color, movimiento y textura a nuestros estilos de maquillaje, pero la tendencia será incorporar estos detalles con mucha sutileza y, sobre todo elegancia.

Existen algunos tips que debemos seguir para lograr esa piel hermosa con el look festivo perfecto cuando tienes más de 40 años y es que a esta edad la piel es un poco diferente.

Debemos tener una preparación adecuada y tener las técnicas de aplicación correctas para que todo luzca de la mejor manera.

¿Qué caracteriza a un maquillaje delicado?

Los maquillajes sencillos se caracterizan por no tener demasiados elementos que llamen la atención, de hecho, en muchas ocasiones no es necesario que algo destaque mucho.

Es una apuesta del no makeup makeup que tan famoso se ha vuelto en los últimos años. Sin embargo, no siempre se trata de llevar un maquillaje que no se note.

El maquillaje debe ser más cauteloso a medida que avanzamos en edad. - Agencias

Con esto nos referimos a que en los estilos clásicos y sencillos puede haber un delineado marcado o unos labios con color llamativo, pero la diferencia está en que optamos por elementos sutiles.

Un ejemplo de esto puede darse cuando, al realizar un cat eye, no lo combinamos con sombras intensas o, si llevamos los labios rojos, tratamos de usar un maquillaje de ojos no cargado.

La forma de las cejas es muy importante para un aspecto fresco y sutil - Pinterest

De esta manera se creará un equilibrio muy ligero para eventos en los que se requiera formalidad.

Aunque es muy común que en estos maquillajes se lleven colores tradicionales como el rojo, el negro, naranjas y marrones, también es posible realizarlos con otro tipo de tonos, como los pasteles.

maquillaje

Los errores que debes evitar para no lucir envejecida

Aplicar demasiado corrector

En nuestro deseo de crear un efecto mate perfecto, muchos de nosotros cometemos el error de aplicar demasiado corrector. Si selecciona el color incorrecto y se pone una capa demasiado gruesa, terminará resaltando sus arrugas y haciendo que la cara se vea envejecida.

Uso excesivo de rímel en las pestañas inferiores

Usar rímel para retocar esas pestañas inferiores y acentuar los bordes de los ojos puede darle a su mirada una expresividad adicional. Por otro lado, poner demasiada máscara en tus pestañas hará que todos presten atención a las arrugas alrededor de los ojos.

Seleccionar el tono de lápiz labial incorrecto

El lápiz labial puede hacer maravillas con tu imagen. Esta temporada, pero no olvides que si sus labios son naturalmente estrechos, debes evitar usar lápices labiales de tonos oscuros. Es probable que los colores oscuros hagan que tus labios se vean aún más delgados.

Volumen en los labios - Pinterest

Aplicar sombras de ojos oscuras de manera incorrecta

Ten cuidado de no aplicar sombras en toda el área del párpado, esto te hará parecer visiblemente mayor Lo correcto es tocar solo las esquinas exteriores de los ojos.

Uso excesivo de delineador en el párpado inferior

Aplicar delineador oscuro en el párpado inferior hace que sus ojos se vean estrechos. Para contrarrestar el efecto, use un lápiz de maquillaje ligero, esto debería agregar apertura a su imagen.

