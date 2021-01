Cortes con capas según tu tipo de rostro que serán tendencia en primavera

Nos encontramos en el momento ideal para realizar ese cambio de look que tanto has deseado, aunque para muchas cambiar su pelo no es una decisión fácil, existe un look ideal para cada estilo. Si eres de las que prefieren los cambios sutiles, el cortes de cabello con capas es la mejor opción para ti, ya que no compromete el color ni el largo de tu melena, solo le brinda más volumen y textura.

Para conseguir una apariencia armónica y sacarle provecho a tus mejores rasgos, es importante saber cuál es el estilo más adecuado según tu tipo de rostro. De esta manera podrás destacar ciertas áreas para llevar la atención a tus ojos, pómulos y labios. Es por eso que en esta ocasión reunimos los cortes de cabello que favorecen a cada tipo de cara. Lo mejor es que puedes adaptarlos dependiendo del largo que prefieras y la imagen que deseas proyectar.

Así como algunas prendas llegan a convertirse en un clásico por su versatilidad, algunos estilos de cabello también pueden considerarse atemporales, ya que no importa la edad tengas, siempre te ayudarán a enmarcar tu cara, destacar tus facciones y lucir tu mejor versión.

Cortes de cabello con capas según tu tipo de cara

Lob con capas largas

El Lob se ha convertido en uno de los cortes preferidos por las famosas en los últimos años. Esto se debe a que su versatilidad permite mantener una apariencia moderna sin arriesgarse con cabello demasiado corto.

En el caso de los rostros redondos, este es el mejor estilo, ya que al mantener el largo por debajo de la barbilla, se ayuda a crear un efecto de alargamiento. Para darle mayor textura y movimiento, de recomienda agregar capas largas, es decir, que comiencen a la altura de la barbilla hasta las puntas, así se evitará dar más volumen a la parte de las mejillas.

Degrafilado

Si tu cabello es muy lacio y quieres darle textura, puede probar con un Lob degrafilado. Este corte llega por encima de los hombros y tiene capas ligeras en las puntas que le aportan mayor movimiento. Crea capas degrafiladas de medios a largos para darle mayor movimiento y textura a tu cabello. Este corte luce mejor en cabello mediano por encima del hombro.

Si tu cabello es muy lacio y quieres darle textura, puede probar con un Lob degrafilado. - Pinterest

De lado

Si tu cabello es muy lacio y para darle movimiento prefieres las capas más marcadas, entonces peina siempre tu cabello de lado, ya que la línea diagonal crea un efecto de alargamiento inmediato en tu rostro. Puedes acompañar tu corte de un flequillo largo si así lo deseas, o simplemente dejar que las capas acentúen áreas estratégicas como tus pómulos y tu barbilla.

Si tu cabello es muy lacio y para darle movimiento prefieres las capas más marcadas, entonces peina siempre tu cabello de lado. - Pinterest

Fleco de cortina

Este fleco es ideal para enmarcar el rostro, se lleva ligeramente más corto del centro y más largo de los lados. Este tipo de fleco se alarga hacia los lados creando un efecto de "cortina" que enmarca el rostro. Es ideal para un look retro. Los flecos de cortina o desvanecidos hacia los lados lucen mejor en las caras triangulares, ya que así se acorta la amplitud de la frente.

Este fleco es ideal para enmarcar el rostro, se lleva ligeramente más corto del centro y más largo de los lados. - Pinterest

Enmarca el rostro cuadrado

Puedes enmarcar tu cara creando capas al rededor de tu rostro de medios a largos. Esto te ayudará a suavizar tus facciones y a redondear tus pómulos. Para quienes aman su cabello largo, las capas son el mejor aliado, para resaltar las facciones deben comenzar por debajo de la altura de la barbilla.

Puedes enmarcar tu cara creando capas al rededor de tu rostro de medios a largos. - Pinterest The Right Hairstyles

