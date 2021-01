5 vestidos negros que es debes tener en tu clóset en 2021

Existe piezas que son básicas en cualquier guardarropa, porque son tan versátiles que podemos usarlas en todo momento, con diferentes prendas y para distintas ocasiones. Es por eso que hemos creado una breve guía de los vestidos negros para cada ocasión, no importa si es de día o de noche o si quieres usarlo para una cita o para ir a trabajar, siempre lucirás increíble si los combinas con las piezas correctas.

Los vestidos son una de las prendas que siempre son salva cuando no sabemos qué usar, ya que además de ser muy cómodos, nos permiten lucir más estilizadas sin esforzarnos demasiado. Es por eso que cada temporada esperamos a ver las tendencias que podremos usar durante todo el año.

La razón, es que existe una gran variedad de modelos que hacen de esta prenda la más versátil y deseada de la temporada. Además de que basta con cambiar los accesorios y el calzado con el que se acompañan para tener más de un look para diversas ocasiones.

Los vestidos negros que no te pueden faltar

Mini vestido negro

A lo largo de la historia, personalidades como Audrey Hepburn y la princesa Diana han marcado algunos de los momentos más importantes de su vida y su carrera usando un mini vestido negro. La primera, durante la grabación de la película Breakfast in Tiffany's y la segunda con el 'vestido de venganza' que usó para celebrar su divorcio del príncipe Carlos.

A lo largo de la historia, personalidades como Audrey Hepburn y la princesa Diana han marcado algunos de los momentos más importantes de su vida y su carrera usando un mini vestido negro. - Pinterest

Vestido midi

Esta era una de los looks preferidos de Marilyn Monroe, es por eso que no nos sorprende que esta prenda se haya convertido en un clásico de la moda que ha sido reinterpretado miles de veces por diferentes diseñadores y que se mantenga hasta ahora como un sinónimo de sofisticación y buen gusto. A diferencia del mini vestido, el mini llega justo por debajo de la rodilla, por lo que es perfecto para cualquier edad y ocasión.

A diferencia del mini vestido, el mini llega justo por debajo de la rodilla, por lo que es perfecto para cualquier edad y ocasión. - Pinterest

Slip dress

Si hablamos de comodidad, no podemos dejar fuera el slip dress, que además de ser súper versátil te permite mantenerte fresca todo el día. Este estilo no es demasiado ceñido al cuerpo, ni tampoco tan holgado como para un look oversize. Basta con combinarlo con un par de tenis o tus sandalias preferidas para tener un look digno de cualquier evento.

Si hablamos de comodidad, no podemos dejar fuera el slip dress, que además de ser súper versátil te permite mantenerte fresca todo el día. - Pinterest

Vestidos imperio

Los vestidos de cintura imperio son más ceñidos en esta área, lo que ayuda a resaltar las curvas del cuerpo de manera sutil. Esta temporada se llevarán con estampados florales o geométricos para las mujeres más atrevidas y en un negro sólido para quienes prefieren un estilo clásico. Puedes combinarlos con sandalias de tacón para estilizar tus piernas.

Los vestidos de cintura imperio son más ceñidos en esta área, lo que ayuda a resaltar las curvas del cuerpo de manera sutil. - Pinterest

Vestido largo

La versatilidad de este diseño, permite que sea ideal para un evento de día o de noche, favoreciendo siempre a quien lo usa, ya que el color negro además de ser sinónimo de elegancia, es también sensual y sobrio a la vez. Puede llevarse a la oficina, combinado con un blazer o chaqueta de tweed, a una salida casual acompañado de tenis o a un coctel de noche con joyas y zapatos de tacón.

el color negro además de ser sinónimo de elegancia, es también sensual y sobrio a la vez. - Pinterest

Te recomendamos en video:

Más de este tema: