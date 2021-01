Los tips que debes conocer para combinar sudaderas y lucir un estilo femenino

Todas tenemos en nuestro armario una sudadera y aunque en ocasiones puede parecernos una pieza un poco aburrida solo falta un poco de ingenio para convertirla en un outfit hermoso y femenino.

Esta prenda es uno de los básicos que todas debemos tener, ya que no solo es indispensable para las temporadas frías, sino que puede ser la base de los más ingeniosos looks.

Lo primero que tienes que saber es que existen muchos tipos de sudaderas, pues algunas son ajustadas, otras son un poco más holgadas, mientras que algunas personas prefieren el estilo oversized.

De cualquier modo, cada una de estas versiones son válidas para crear increíbles looks que te servirán para salidas casuales o para lucir en momentos de informalidad.

También lució fabulosa en casa con un suéter oversize como vestido y unas botas negras - Instagram @thalia

Generalmente, las sudaderas son consideradas prendas para lograr estilos urbanos y esto es complemente válido, pero también puedes darle toques más delicados si los combinas de la forma adecuada.

En este sentido, no debes limitarte a crear un solo tipo de look con tu sudadera favorita, ya que si pones en marcha tu creatividad podrías sorprenderte con todos los looks que puedes crear usando una sola pieza como base.

Cómo seleccionar la sudadera ideal

Como mencionamos anteriormente, existen diversos estilos de esta prenda, así que lo primero que debes entender para seleccionar una es cómo quieres lucir y lo que deseas proyectar con tu estilo.

Estos son algunos de los estilos:

Ajustadas

Si te gusta que tus curvas se vean acentuadas, esta opción es ideal para ti. Da una apariencia muy femenina y delicada, de modo que es fácil de combinar con otras prendas ceñidas al cuerpo.

Cortas

El estilo crop top está de moda y algunas sudaderas siguen la tendencia de abdomen descubierto. Estas opciones son las mejores para usar con faldas o pantalones a la cintura.

Los crop tops pueden combinarse con varias prendas. - Instagram @alexawojcik

Holgadas

Si lo que te gusta es la comodidad o apuestas por un estilo chic urbano, esta es tu mejor opción. Permite la sencillez y lucirás un poco más deportiva.

Oversized

Este el mejor estilo para las épocas frías, no solo te brindarán comodidad, sino que te cubrirán muy bien. Además, también puedes lograr un look chic.

Algunas maneras de combinar sudaderas

Con vaqueros

Es la opción clásica, pero da un estilo casual que jamás pasará de moda. Además, puedes completar el look con tenis o botas de combate.

Pantalones joggers

Estas prendas están en tendencia y van hermosas si las combinas. Lograrás el look relajado e ideal para ir de compras o para una tarde de amigos en casa.

Leggins

Para lograr un estilo con equilibrio puedes mezclar una prenda ancha y una ajustada, así no irás a ningún extremo.

Faldas

Selecciona la falda que mejor vaya con tu sudadera y lograrás la armonía entre el estilo relajado y el más cuidado.

Pantimedias

Perfectas para las prendas oversized y un look de una sola pieza. Puedes añadir cualquier tipo de botas como estilos cowboy, combate, over the knee o botines.

El suéter oversize está en tendencia durante el otoño - Pinterest

