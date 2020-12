Ideas para armar un atuendo de tacones con medias para lucir elegante chic

Hay tendencias que de moda que rompen con todas las reglas tradicionales sobre la vestimenta e, igualmente, triunfan por el increíble estilo que transmiten. Los tacones con medias son un ejemplo de esto y aquí te daremos los tips que debes seguir para llevarlos.

Cada día más famosas y amantes de la moda se unen a este estilo de llevar zapatos de tacón, sean elegantes o informales con medias. Sin embargo, esta combinación debe ser cuidadosa, de lo contrario podría resultar en un desastre absoluto.

Aunque todo se trata de ingenio y de lucir aquello con lo que más te sientas cómoda e identificada, existen algunos consejos que te pueden ayudar a llevar estas dos prendas de una forma acertada.

Este estilo es perfecto para esas mujeres que llevan un espíritu rebelde, pero aman imponer moda, ya que se trata de una propuesta arriesgada.

Sin embargo, cuando esta resulta exitosa, el resultado puede ser completamente maravilloso y, sin duda podrías llevarte todos los halagos de la noche.

Con las celebraciones de Navidad y Fin de Año cerca, muchas queremos renovar nuestros estilos con propuestas novedosas y esta es una excelente opción.

Para hacer una buena combinación, lo primero que debes considerar es que no puedes dejar de lado tu estilo propio, todo lo contrario, para obtener la combinación ideal, debes basar tu elección en todo eso que te gusta proyectar.

Sigue estos tips para combinar tacones con medias

Fija un estilo

Una de las ventajas de esta tendencia es la versatilidad que posee. Esto significa que dependiendo del zapato y las medias que selecciones tu look puede verse muy sofisticado y elegante, pero también puedes elegir prendas para un atuendo más urbano.

Apuesta por la sencillez

Uno de los errores más comunes al momento de seleccionar las piezas para lograr este look es exagerar con los estampados y las texturas de las medias o los zapatos.

Esto no significa que no puedas jugar con colores y acabados, pero debes cuidar que estos no sean demasiado llamativos para tu estilo.

Precisión en la gama de colores

Debes tener mucho cuidado con la combinación de los colores de los zapatos con las medias. Si estos no crean una armonía, es probable que no luzca estético.

Es válido jugar con contrastes, pero debes cuidar que no rompa con el agrado visual.

Deja que sean los protagonistas

Deja que los zapatos de tacón con medias sean tu elemento principal en el outfit y evita sobrecargar tu estilo. Así no perderás la delicadeza y no llamarás la atención de forma negativa.

Algunas ideas para lucir tacones con medias

Mismo tono

Una manera sencilla de lograr este look es seleccionar tacones y medias de un mismo color. De esta manera el estilo será más perceptible al detalle, sin que esto signifique que vaya a pasar por alto.

Los colores básicos como el blanco y el negro, así como los nudes son ideales para lograr esto.

Tacones con medias en tonos nude - Instagram @d_chicj

Contraste arriesgado

Si eres de esas chicas que prefiere arriesgarse mucho más, puedes jugar con contrastes de colores. Solo debes cuidar que haya armonía entre los tonos seleccionados, pero estos pueden ser tan llamativos como desees.

Usa colores que contrasten. - Instagram @torbellinodelunares

Con texturas

Puedes arriesgarte un poco con tus atuendos más elegantes si añades piezas con texturas contrastantes. Las medias de encaje son ideales para una combinación con zapatos que posean apliques.

Tacones con medias pala lograr estilo elegante. - Instagram @d_chicj

Clásico

Dentro de este novedoso estilo también puedes apostar por los estilos inspirados en la moda clásica. Los total black son un ejemplo de esto.

Para u estilo clásico selecciona colores básicos. - Instagram @d_chicj

Black and white

La combinación del blanco y negro va bien en cualquier estilo, de tal manera que puedes seleccionar piezas que hagan este contraste para lograr un look urbano o formal.

El estilo blanco y negro no pasa de moda. - Instagram @d_chicj

Con brillos

Las amantes del brillo están presentes en todos los estilos y aquí no es la excepción. Puedes añadir prendas que mantengan la máxima sencillez para que el brillo destaque de una manera sutil.

Tacones con medias - Instagram @d_chicj

