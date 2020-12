Estas son las técnicas con labiales que serán tendencia para este 2021

Estamos a nada de celebrar la llegada del año 2021,y con él no solo vienen nuevos comienzos sino también nuevas técnicas de maquillaje, estilos de ropa y decoración que marcarán la tendencia del momento, lo que significa que es hora de actualizar el guardarropas y en lo que re refiere a cosméticos, los labiales.

En cuanto a este imprescindible elemento de maquillaje, las opciones son innumerables. Todos ellos tienen sus propios significados y propósitos, pero en lo que se refiere a la llegada del 2021 habrán algunos cambios no tan significativos en relación al año pasado. Por eso si quieres saber desde ya qué es lo que estará llevándose para el próximo año en relación a los labios, estas serán las tendencias.

Labiales metálicos

Según reseña el portal de L’oreal París, este año 2021 estará lleno de opciones de tonos de labiales metálicos. Esta tendencia te asegurará de que tu apariencia brille y se destaque con orgullo entre la multitud. Sin embargo, trata de no exagerar al momento de aplicarlo y tampoco de abusar del color, logrando que combine con el resto de tu maquillaje y de tu outfit.

A pesar de no ser una tendencia de uso diario, igualmente será un estilo que se podrá usar en diversas ocasiones un poco más formales o para salidas nocturnas por lo que tendrás varias ocasiones para lucir estos tonos.

Y lo mejor de todo es que las opciones son innumerables. Actualmente se está llevando el color dorado y plateado, más que nada por las fiestas decembrinas pero cuando finalicen lo puedes usar en cualquier matiz que combine con tu look. Otra técnica que se está implementando es combinarlos con brillo labial con glitter que está tan de moda actualmente por el regreso del estilo retro. También el delineado mate con estos labiales se está abriendo paso para crear un contraste sutil pero llamativo.

Estilo manchado

El 2020 ha sido difícil para cualquiera que confíe en un lápiz labial atrevido y llamativo para su uso diario. Si bien las mascarillas faciales no desaparecerán en el futuro previsible, eso no significa que no pueda usar labiales. Simplemente cambia el tono vivo por el estilo manchado que es menos probable que se transfiera a tu mascarilla.

Y si bien esta técnica tiene mala reputación por resecar tu boca, muchas de las fórmulas actuales contienen ingredientes hidratantes que evitan que el color se asiente en las líneas de los labios o se difumine. Sin duda esta será una tendencia que estará activa por otro rato debido al COVID-19.

Labiales nude

Como habíamos mencionado antes, los tonos brillantes y metálicos no son adecuados para la vida cotidiana, y si bien gran parte de nuestro tiempo afuera estaremos usando mascarillas, llevar tu boca desnuda no es lo ideal. ¿O sí lo es?

La tendencia de los labiales nude se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo y todo apunta a que el 2021 continuará con este mismo estilo. Es una de las técnicas más prácticas y cómodas entre todas las que se mencionan acá. Esta es la única opción que decorará nuestro atuendo de la manera más elegante posible para el día a día.

Además, hay muchísimas opciones de labiales nude y todas combinan con cualquier estilo. Y a pesar de que se pueda pensar que solo se lleva en colores beige y marrón claro, la paleta es diversa. Tiene componentes de casi todos los matices, por ejemplo, rosa claro, melocotón, marrón claro, coral claro y muchos más, e incluso si se ve poco natural puedes optar por la técnica del difuminado en los bordes para darle un toque más realista.

Labiales mate

No es una técnica como tal sino un acabado de labial, pero en definitiva se posiciona como uno de los candidatos más propensos a llevarse durante el año 2021 por lo que figura en la lista de tendencias.

Precisamente por todo el asunto de la discreción a raíz de las mascarillas y el COVID-19, las técnicas y estilos en lo que se refiere a los labiales va a inclinarse de este lado de la balanza, por lo que verás en muchas partes los tonos mate en diferentes matices, la mayoría dependiendo de la tendencia de la temporada.

