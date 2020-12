Aprende cómo lucir labiales negros de manera exitosa: la nueva tendencia de invierno

Llegó la hora de olvidarse de los colores brillantes. Los labiales negros son lo que está de moda para este invierno, trayendo consigo muchos looks que pueden parecer básicos pero son super llamativos y atrevidos.

El estilo de labios negros ha estado tomando mucho auge últimamente. Lo hemos visto en diversos influencers, algunos desfiles y sin irnos más allá, la cantante Rihanna también está llevándolo en una de sus últimas publicaciones de Instagram. En unas pocas horas, la foto obtuvo más de 4,0000 me gusta y un montón de reacciones.

Y si bien los labiales negros pueden ser un poco complicados de llevar, aquí te dejamos algunas aplicaciones que puedes tomar en cuenta para combinarlo con tu outfit para lucir atrevida y a la moda este invierno.

Mate

Una fórmula líquida mate suele ser la mejor para las principiantes debido a su precisión, según reseña el portal Byrdie. Puedes delinear tus labios primero y luego rellenar el resto para una apariencia pigmentada y fresca al instante. Consejo profesional: las mejores fórmulas mate son las que mantienen tus labios hidratados, en lugar de dejarlos secos.

A base de lápiz

Aprovechando que la moda retro está de vuelta, es socialmente aceptable que el delineador de labios sea más oscuro que el lápiz labial, muy al estilo ombré. Para obtener ese look, elige dos tonos de labiales negros que te gusten, similares más no iguales; también necesitarás un pincel. Aplica el lápiz labial más claro en el centro de tus labios (evitando el delineador) antes de agregar el tono más oscuro cerca del lápiz labial. Luego mezcla donde se unen los tonos. Es simple, factible y hace que tu boca se vea instantáneamente más grande.

Brillante

Una barra de labios mate es siempre una opción pero tampoco es mala idea pasarse al lado brillante de la moda, en especial si tu outfit o el resto de tu maquillaje está muy cargado. Si estás tratando de adaptarte a la tendencia de invierno, entonces prueba con labiales negros de acabado brillante o combina uno mate con brillo labial transparente que simplemente puedes limpiar con facilidad.

Mate suave

Los labiales negros con una fórmula mate suave tienen una acabado único ya que no son completamente opacos, pero que aún tienen un acabado pulcro. Con el ejemplo de esta publicación vemos que los labios negros puede ser tan llamativos, sutiles y hermosos como unos en color rojo clásico, especialmente cuando se combina con un simple y atenuado. maquillaje en los ojos.

Con purpurina

El hecho de que te gusten los labiales negros no significa que no te guste la diversión . Si bien no puedes equivocarte con una fórmula mate, es posible que sea negligente omitir un buen brillo con un acabado de purpurina para hacerlo más dimensional. Y, por supuesto, hace énfasis en el regreso de la moda retro, específicamente de esos años 90.

Consejos para usar labiales negros

Además de ser un tono con algunas complicaciones para combinarlo, algunas chicas también pueden notar algunos detalles en cuanto a la durabilidad de los lápices negros, pero tenemos ese campo cubierto con algunos consejos extras a la hora de aplicarlo junto a otros detalles de utilidad:

Siempre aplica el maquillaje sobre una superficie suave o de lo contrario aparecerán grietas o arrugas en la piel de tus labios. Lo que menos quieres es un look desaliñado. También recuerda usar primero un delineador negro para evitar que el color se extienda y no exageres con el relleno. Generalmente una capa es suficiente.

Dado que este es un tono dramático, mantén el resto del maquillaje al mínimo, con solo un poco de delineador y un toque de melocotón o rubor rosa claro en tus mejillas. Combina el color de tus labios con uñas negras o un diseño afín para lograr un look completo y perfecto.

