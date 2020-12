Colores de labiales mate para morenas perfectos para los días de invierno

No todas las morenas son iguales. El mejor ejemplo es que muchas tienen el color de sus ojos, el tono de piel y la tonalidad de su cabello diferente, por tanto es más complicado para ellas encontrar los colores de labiales mate perfectos para los días de invierno.

La buena noticia es que hay muchas opciones de colores de labiales mate para morenas y muchos de ellos se adaptan a tu estilo y a la moda de esta temporada. Ahora solo tienes que encontrar ese tono perfecto.

Y para que puedas cumplir con esa ardua tarea de manera fácil y satisfactoria te traemos los mejores tonos de lápiz labial que se ajustan a todas tus características, de modo que puedas lucir unos labios increíbles, dignos de ser el centro de todas las miradas.

Fucsia

Según reseña el portal More, el mejor lápiz labial para las morenas que tienen el cabello muy oscuro será un tono atrevido, ¡así que no temas correr riesgos! Esto es especialmente cierto para combinaciones de lápiz labial para pieles claras y cabello oscuro. En esta oportunidad destacamos el color fucsia que no solo es tendencia en estos días de invierno sino que también favorece tus características. Opta por una textura mate y usa un delineador de labios a juego o un poco más oscuro para lograr un impacto.

Violeta

Los tonos ciruela o violeta dan un gran contraste a los colores marrones para hacerlos realmente resaltar. Por lo tanto, las morenas pueden divertirse un poco con algunos colores elegantes sin limitarse únicamente a esta tonalidad, teniendo en cuenta tu color de piel y el de tu cabello castaño para tomar decisiones específicas. La paleta de colores violetas también se encuentra entre las más usadas durante esta temporada de invierno, sobre todo en lo que respecta al maquillaje así que es una jugada segura para estar a la moda.

Naranja claro

Si quieres lucir a la moda pero un poco discreta entonces los labiales mate en colores naranja con tonos claros y algunos toques rosa son una elección adecuada para las morenas. No solo se han convertido en tendencia estas últimas semanas sino que también ayudan a obtener un look bastante fresco casi natural, un look que también se está llevando últimamente, al más puro estilo nude.

Rojo

Si de algo estamos seguras es que los mejores labiales mate para morenas fueron, son y serán los de tonalidades rojas. El color de piel junto con los tonos de cabello y ojos hacen que los destellos rojos en los labios destaquen de manera explosiva asegurando que tu boca se convierta en el centro de atención. Es un color perfecto para delinear en caso que sea necesario y que puedes usar básicamente en cualquier situación. Si eres morena, el labial rojo nunca puede faltar en tu bolsa de maquillaje.

Marrón oscuro

Este color viene perfecto para complementar tus características morenas. Junto con tus ojos cabello y piel, unos labios pintados de unos tonos marrones profundos como el chocolate sin duda harán juego con todo tu rostro, haciéndolo parecer más uniforme y simétrico, y por tanto más atractivo. Además ha recibido mucha atención las últimas semanas, convirtiéndose en un tono adecuado para el invierno, perfecto para usar tanto de día como de noche.

Algunos tips para escoger los mejores colores de labiales mate para morenas

Si bien las modas son pasajeras, hay algunos estilos que nunca expiran y que siempre se ven bien, no importa cuánto tiempo pase. Por eso, hay ciertas reglas que debes seguir para conseguir el mejor tono de labial para ti si eres morena, no importa la temporada que sea.

Si eres morena con reflejos dorados, entonces los tonos melocotón y albaricoque serán muy favorecedores, especialmente si tienes un poco de bronceado. Si tu cabello cae en el rango del castaño, busca colores de labios que imiten los matices rojos de tu melena: mora, vino, coral y rosa son todas opciones para ti. Por otro lado, si tus mechones son del color del chocolate, olvídate de los rosas pálidos. Opta por colores más atrevidos como rubí, cereza o fucsia.

