Tonos de labiales para verte estupenda a los 40

El labial es un básico en el maquillaje de la mujer. Es de los cosméticos más usados ya que es perfecto para aportar color al rostro y definir los labios. También es considerado uno de los elementos más importantes de seducción y elegancia en la mujer.

Y es que el labial es un plus en el look de la mujer. Desde las actividades más cotidianas hasta en los grandes eventos la mujer puede llevar la cara lavada pero los labios pintados para distinguirse, para resaltar y darle una mejor cara. El labial llegó para elevar la belleza natural de la mujer. Es por ello que se debe buscar la forma correcta de aplicarlo, porque unos labios mal pintados o un color inapropiado pueden arruinar tu rostro y tu look en general.

Existen infinidades de colores en labiales, fuertes, claros, con brillo o mate, la regla básica es elegir el color adecuado según el evento, el tono de tu piel y también la edad. Por ejemplo, si tienes 40 años, presta atención a las recomendaciones que te presentamos en esta nota, una sencilla guía para que le atines bien al pintalabios que usarás en tu próxima salida.

En los 40, eres una mujer dueña de tu vida, estás un poco más clara en lo que te queda bien y en lo que te luce y no te luce. Es este período la regla básica es evitar colores llamativos, es buena idea utilizar tonos nudes que resalten el look y complementen el estilo especialmente para los looks del día a día.

Es en la etapa del cuarto piso donde debes cuidar que el color de labiales no te sume años, sino por el contrario, refresquen tu rostro y relajen tus facciones. Y es que en esta edad el tono tonos de labial deben complementar el maquillaje. Opta más por los brillos pues te harán ver más juvenil. Evita los labiales mates, pues te sumarán años.

Ahora bien, eso no significa que debes olvidarte de los rojos o colores vino, solo que debes usarlos en eventos particulares. La idea es que el tono de labial te ayude a iluminar tu rostro y resaltar tus atributos. Sería buena idea que este tramo de tu vida optes por recrear un look jugoso y juvenil, y eso lo puedes lograr con los lipstick, que aportan luminosidad en tu rostro sin mayor esfuerzo.

Entre los tonos de colores perfectos para las mujeres de cuarenta se encuentran:

Rojo

Este es un color clásico que va estupendo en todas las mujeres. Es un color magnífico para destacar tu rostro. Busca los colores rojos menos intensos, los más claros. Una buena forma de aportarle un estilo único al labial rojo en tu era de los 40 es delineando con un lápiz del mismo color, también un toque de brillo transparente.

Rosado

Por ser el rosado un tono natural, es muy femenino y te aportará frescura. El color rosa es un tono muy natural y femenino que te hará lucir unos años más joven y fresca. Sin embargo, busca los rosados intermedios, ni tan claros ni tan intensos.

Nudes

Estos colores son perfectos para verte muy natural, busca uno que ayude a resaltar tu piel, sin olvidar el brillo extra. Que no sean demasiado claro porque si no te verás muy pálida. En este sentido puedes resaltar un poco el color de tu sombra o bluss.

Por otro lado, es importante que al llegar a los 40 dejes de lado colores como marrones oscuros, Vinotinto muy oscuro, tonos en neón, morado oscuro. Estos tonos te sumarán edad y eso no lo queremos resaltar con la llegada del tercer piso.

