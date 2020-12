Estos colores de labiales son ideales para morenas y serán tendencia en el 2021

Las morenas con ojos azules han sido dotadas con unas facciones que funcionan de una manera bastante atractiva para destacar, incluso de manera natural. Pero si a la fórmula le añadimos un poco de maquillaje, específicamente unos tonos de labiales provocativos, entonces tienen la receta para ser el centro de atención en cualquier lugar al que vayan.

Pero al igual que en muchos otros casos, no cualquier color de labios funcionará para estas hermosas facciones. Un tono equivocado y puede llevar cuesta abajo un look hermosamente arreglado. Es por eso que te traemos cinco colores de labiales que funcionan a la perfección en rostro con ojos azules y cabellera morena.

Estos colores de labiales son ideales para morenas con ojos azules

Labiales fucsias

Sin duda es un color que resaltará inmediatamente en las morenas. El cabello negro, los ojos azules y unos labios fucsia son una combinación ganadora para un look festivo y alegre que llamará la atención de todos los presentes.

Para una apariencia un poco más conservadora, utiliza una fórmula mate de modo que tus labios resalten pero no lo suficiente como para opacar las otras facciones de tu rostro, según reseña el portal Cost Mart. Recuerda que buscas iluminar toda tu cara con este look, no cargarlo demasiado.

Labiales rojos

La recomendación de este hermoso y clásico color viene de nada más ni nada menos que de Angelina Jolie. La actriz nos ha deslumbrado en todas sus facetas, desde rubia hasta morena, pero uno de sus look más impresionantes es cuando lleva puesto un labial rojo.

El tono clásico y elegante da un toque sofisticado a las morenas con ojos azules que usen este tono atrevido. Ya que este color promete destacar considerablemente en tu rostro, evita cargar demasiado el resto de tu maquillaje. Ve con los cosméticos básicos pero en una escala moderada de modo que no distraigan de la pieza central que son tus labios.

Labiales rosa claro

Más allá de ser una pieza central, los labiales rosa claro servirán como un complemento mágico para las morenas con ojos azules, armando un sutil equilibrio entre las facciones y atributos de tu rostro junto con tu maquillaje.

Al tratarse de un tono delicado y suave, los labiales rosa claro complementan y balancean de manera orgánica un trabajo de maquillaje que quizás ya esté algo cargado o en su defecto un look ligero pero que también permite que participen los destellos de los ojos azules y la elegancia del cabello negro. Una joya discreta que muchas veces suele pasar desapercibida.

Labiales púrpuras

Un estilo algo atrevido y elegante para morenas con ojos azules. Los labiales púrpuras no suelen ser muy bien vistos para muchas facciones. Sin embargo, al igual que el color fucsia, los tonos púrpura como el ciruela pueden ser una propuesta interesante para mezclar los tonos fríos de los ojos y cabello oscuro para balancear ambas tonalidades en tu labios. De esta manera se logra un equilibrio sutil entre ambos atributos.

Si los labios finos son un problema para ti con este color o cualquier tono oscuro, puedes optar por la opción de delinearlos delicadamente para que parezcan un poco más gruesos.

Labiales beige

Este look sin dudas beneficia a las mujeres mayores de 40 años por ser un color conservador, ideal para esa edad. No solo se convierte en un tono popular por esta razón sino que ayuda a destacar los ojos azules con una melena morena, imitando de cerca el estilo nude que tanto se ha estado llevando estos últimos meses.

Los tonos en las artistas

Para las morenas en el mundo del espectáculo, los colores de labiales perfectos para combinarlos con los ojos azules también tienen las mismas reglas.

Al crear el maquillaje para el día, se recomienda a los maquilladores que tomen el ejemplo de Angelina Jolie, Meghan Fox y Olivia Wilde. En estas bellezas, sus labios siempre lucen perfectos. Para el uso diario, elige el color del lápiz labial rosa claro o cualquiera de los mencionados anteriormente pero un tono suave.

Para el maquillaje de noche, las morenas con ojos azules y piel clara pueden elegir un labial oscuro como el púrpura, el fucsia o en tonos rojos brillantes. Estos recubrimientos para los labios subrayan perfectamente la blancura de la piel y contrastan maravillosamente con los ojos claros, creando un look nocturno increíble.

Más de este tema:

Aprende a maquillar tus labios dependiendo de su grosor y forma

Labios gruesos: trucos de maquillaje para lucir una boca de escándalo

Aprende cómo lucir labiales negros de manera exitosa: la nueva tendencia de invierno

Te recomendamos en video