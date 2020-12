Cortes bob mediano para mujeres de 40 y 50 que serán tendencia en el 2021

El corte bob seguirá dominando las tendencias en el 2021 y existen muchas formas de llevarlo a la perfección si tienes 40 o 50 años.

Si no te gusta el corte bob porque te parece muy corto, pues hay estilos medianos y largos que te funcionarán de maravilla, pues te harán rejuvenecer, lucir moderna, y estilizarán tu rostro.

Te mostramos los estilos perfectos para que realces tu belleza y sensualidad y que serán tendencia el próximo año.

Cortes bob mediano y largo para mujeres de 40 y 50 que serán tendencia en el 2021

Bob asimétrico

El corte bob asimétrico es perfecto para lucir modernas y estilizadas, y el largo depende de qué tan largo lo desees.

Puedes llevarlo corto atrás y largo adelante, a la altura del pecho, más arriba, o más abajo, la clave está en llevar una parte más larga y otra más corta.

Incluso puedes llevar un lado más largo que el otro también, si no quieres que sea corto atrás y largo adelante, como sea te verás hermosa.

Lo mejor es que lo puedes llevar liso, con ondas suaves, o al natural, como sea se verá de maravilla y lucirás hermosa.

Long bob

El long bob es una versión más larga del corte bob y es perfecto para mujeres de 40 años o más, pues rejuvenece sin tener que sacrificar el largo del cabello.

Va a la altura de los hombros, o más abajo si así lo deseas y puedes llevarlo recto o en capas para darle más volumen a tu melena y movimiento.

También puedes lucirlo extra liso o con ondas, y lo mejor es que estilizará tu rostro y te dará un look más moderno y fresco.

Double Long Bob

Este estilo que no muchos conocen es de los cortes más fashion que no requieren sacrificar el largo de tu melena para cambiar de look.

Es un estilo moderno y largo del corte bob, que te permitirá renovar tu look sin llevarlo corto, pues va a la altura del pecho o más abajo, y te verás espectacular.

Puedes llevarlo de muchas formas, asimétrico, más largo adelante y corto atrás, ideal para estilizar el rostro, con puntas desfiladas, o en capas, como sea te favorecerá y lucirás mucho más joven.

Long Bob asimétrico

El long bob, como ya dijimos, va a la altura de los hombros, y puedes llevarlo asimétrico, para sacarle provecho y lucir moderna y fresca.

Ya sea más corto atrás y largo adelante, o más largo de un lado que del otro, te verás muy bien con este corte, sin tener que llevar un estilo muy corto.

La mejor manera de llevarlo es liso, y por supuesto suelto, sin colas o moños, para que se aprecie muy bien la asimetría, que te hará lucir mucho más delgada.

Double long bob con fleco

También puedes llevar la versión már larga del corte bob, el double long bob con fleco ya sea de lado o tipo cortina.

Estos dos son los que más rejuvenecen y estilizan, así que sin duda te dará una nueva imagen y muy favorecedora a tus 40 o 50 años.

Puedes llevarlo liso o con ondas, y sácale provecho a este estilo moderno y fresco que te hará lucir espectacular.

