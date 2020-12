Desde un brillo sutil hasta un conjunto de destellos llamativos, las sombras con glitter han resistido la prueba del tiempo cuando se trata de crear looks de maquillaje elegantes y exquisitos. Y si bien es posible que este tipo de producto no sea algo que utilices todos los días, es una gran idea tener un poco a mano en caso de que desees ir con la tendencia retro de invierno o que quieras probar algo nuevo solo por el gusto de hacerlo.

Si bien el glitter viene en todos los colores, formas, tamaños y acabados, lo más importante que debes recordar es no dejar que su brillante apariencia te intimide, hay muchas formas de usarla fácilmente que no requieren un curso completo en la escuela de maquillaje. A continuación, te dejamos una lista de los mejores looks que puedes armar para deslumbrar durante esta temporada de invierno y las fiestas decembrinas que la acompañan.

Los mejores looks de sombras con glitter ideales para iluminar tu rostro e ir con la tendencia retro de invierno

Sombra plateada

Este hermoso look de sombra de ojos plateada con brillantina es una declaración de moda retro y de espíritu festivo por lo que es una opción muy adecuada para ir con esta tendencia de invierno y con las fiestas decembrinas.

El maquillaje de estas fechas suele estar dominado de colores metálicos fuera de las otras tendencias del momento, así que las sombras con glitter como la plateada y la dorada (pronto hablaremos de esta última) son excelentes para iluminar tu rostro este invierno, según reseña el portal Byrdie.

Neón

Los tonos neón han sido tendencia desde principios de la temporada de otoño y se han mantenido hasta la fecha, en mayor parte gracias a la moda retro. Así que las sombras con glitter que tengan estos tonos llamativos serán un punto focal durante las fiestas navideñas.

Ya que los tonos neón se pasean por diferentes gamas de colores desde el fucsia hasta el verde, tienes un abanico de posibilidades para combinarlo con tu atuendo invernal. Además, su brillo característico iluminará tu rostro, logrando así un look divertido y radiante.

Solo una línea

Si bien es el común denominador, las sombras con glitter no necesariamente deben cubrir toda la zona del párpado y sus alrededores. Simplemente puedes delinear tus ojos con ella y aún así beneficiarte de todo lo que tiene para ofrecer para ti esta tendencia retro.

Para un efecto más inmediato, puedes optar por un delineador de ojos que ya tenga brillo si tienes poco tiempo, o colocar algo de brillantina sobre el delineador según el aspecto que desees. Consigues el mismo resultado pero con un poco menos de esfuerzo.

Aprende cómo hacer tu propia paleta de sombras ‘glitter’ en casa El maquillaje con brillos y destellos es la tendencia más ‘in’ para estas fiestas

Tonos azules

Nada dice “retro” más que las sombras de ojos en tonos azules con glitter. Esta famosa tendencia de los años 60 regresó para que recuerdes una época más sencilla pero divertida, y por supuesto también para que luzcas hermosa.

Gracias a la diversa gama de azules que puedes seleccionar, se hace más sencillo combinar esta sombra de ojos con tu outfit de invierno. Además, al tener la posibilidad de escoger tonos brillantes, puedes iluminar tu rostro a la vez que luces increíble y lista para festejar a lo grande.

Dorado

Ya lo habíamos comentado en los modelos anteriores pero es que las sombras con glitter en tonos dorados son tan geniales que merecen su propia sección

El dorado es uno de los colores favoritos entre los maquilladores por la versatilidad en los matices y la capacidad de trabajar en todos los tonos de piel. Esta brillante sombra de ojos brinda elegancia y estilo a donde quiera que vayas, más aún durante estas fiestas.

Más de este tema:

Diseños de uñas con glitter para lucir elegante en los últimos días del año

Maquillaje de ojos con glitter para celebrar el fin de año

Belinda cautiva como diosa con un ‘look total glitter’

Te recomendamos en video