Saber cuál es la mejor rutina para el cuidado de la piel al llegar a los 30 años puede ser un campo minado. Además, hay que reconocer que todas hemos sentido un poco de pánico por el proceso de envejecimiento en un momento u otro. Y ya que esta es una etapa crucial, es mejor asegurarse de qué productos funcionan bien para que nuestro rostro luzca joven y brillante al cruzar esa barrera.

A partir de los 30 años estamos comenzando a necesitar un poco de ayuda adicional a medida que esas encantadoras fábricas de producción naturales como el colágeno, que nos mantienen con un aspecto juvenil, comienzan a disminuir y que otros cambios en nuestro cuerpo comienzan a actuar, generando cosas inesperadas como el regreso del acné.

Luce una piel lozana y libre de arrugas con esta efectiva mascarilla de plátano y yogurt Con constancia, disciplina y dedicación lograrás tener un rostro más radiante y luminoso.

La mejor rutina para el cuidado de la piel para mujeres de 30 años, ideal para mantenerte joven y radiante

Pero no todo está mal. Al ajustar solo unos pocos cambios simples en tu rutina para el cuidado de la piel, marcarás una gran diferencia. Por eso te dejamos estos pasos que puedes aplicar en la mañana y en la noche para que tu rostro se mantenga joven y radiante con el pasar del tiempo.

En la mañana

Limpieza ligera

Mientras duermes, tu piel pasa por un proceso de renovación, eliminando toxinas y ciertas impurezas. Esto no justifica un lavado de cara completo, por lo que lo único que debes usar es un algodón y agua micelar, según reseña la revista Women’s Health.

Tónico

A menudo queda fuera de la rutina para el cuidado de la piel de la mayoría de las personas, pero los tónicos no deben descartarse tan rápidamente, ya que algunos tienen la capacidad de ayudar a cerrar los poros y eliminar toxinas. Así que asegúrate que este sea el siguiente paso en tu ritual de limpieza.

Hidratante y bloqueador solar

Aplica tus cremas usando un sistema en el que la más líquida vaya primero. Entonces: agua micelar, tónico y ahora loción humectante y luego bloqueador solar. De esa manera, la fórmula más líquida penetra primero y las otras capas se asientan en la parte superior para nutrir y proteger.

Una loción o crema humectante te garantizará que tu piel se encuentre nutrida e hidratada para mantener tu aspecto joven y radiante.

Por su parte, el bloqueador solar es esencial a cualquier edad e imperativo si se quiere retrasar el proceso de envejecimiento. Debes usarlo a diario y la cantidad que necesitas dependerá de tu tipo de piel y tu exposición a los rayos UV.

Lo que sí debes tener presente es que incluso en una situación de cuarentena debes usar este producto no importa que no salgas de casa ya que igualmente recibes los rayos UV desde puertas abiertas y ventanas.

Cuida e hidrata tu piel como nunca antes con este moderno dispositivo LED Se trata de un dispositivo que cuenta con tecnología de luces LED, Pulsaciones T-Sonic™, rutinas de crioterapia y termoterapia convirtiéndose en una solución actual para el cuidado personal, con solo 90 segundos de uso en casa. #todoparatupiel

En la noche

Limpiador y exfoliante

Con suerte, ya has estado incorporando a tu rutina para el cuidado de la piel un limpiador con un exfoliante químico para eliminar las células muertas. Si no es así, ahora es el momento de incluir uno. Dependiendo de la marca, debes usar esta combinación de una a tres veces por semana, pero nunca a diario. Los demás días, usa solo un limpiador, eligiendo uno que se adapte a tus necesidades.

Recuerda que es importante no recargar tu piel con muchos productos porque podrías estar eliminando de a poco su aspecto joven y radiante. Si estás usando muchos activos como retinol, vitamina C y ácidos, entonces es una buena idea tener unos días en los que uses productos más suaves.

Crema de noche

El propósito de una crema de noche es apoyar tu piel a través de un proceso de regeneración y hacerla más eficiente. No muchas chicas suelen incluirla en su rutina para el cuidado de la piel pero sin duda ayudará a mantenerla joven y radiante.

Crema para los ojos

La piel alrededor de los ojos es la parte más sensible de tu rostro y será una de las primeras áreas en mostrar signos de envejecimiento. Sin embargo, muchas veces lo que hay dentro de las cremas para los ojos será exactamente igual que las lociones que usas en tu cara, lo que significa que puedes salirte con la tuya sin comprar ambas.

Más de este tema:

Esta es la mejor rutina de cuidado para chicas con piel sensible y seca

Los tips que debes seguir para cuidar tu piel en temporada de frío

Mascarillas para eliminar las manchas en la piel

Te recomendamos en video