Estamos en una época en la que cada vez es más común que las mujeres seamos más conscientes sobre el cuidado del cutis, sin embargo, pocas veces tomamos en cuenta que esto dependerá mucho del clima en el que nos encontremos. Aquí te explicaremos algunos de los tips que debes seguir para cuidar tu piel en temporada de frío.

El frío afecta de una forma específica a la piel y, aunque tengamos piel, grasa, seca o mixta, cuando nos encontramos en temperaturas bajas, es común que veamos grandes cambios y no entendamos la razón.

En palabras sencillas, el frío afecta la circulación sanguínea, causa vasoconstricción en los capilares de la piel. Esto hace que la piel se seque con más facilidad, se pierden células rápidamente y deja apariencia opaca.

De esta manera, uno de los mayores problemas en la temporada de frío es que las pieles se vuelven mucho más secas, por lo que lo ideal es adaptar nuestra rutina de skincare potenciando la parte de hidratación.

Pero este no es el único factor al que debemos prestar atención, debemos tener mucho cuidado con otros pasos importantes de nuestra rutina como la limpieza y la protección solar.

Si usamos los productos correctos y somos constantes con lo que debemos hacer, tu piel estará mucho más sana y no notarás tantos cambios por el clima.

Aquí te dejaremos algunos consejos que debes tomar en cuenta y que dejarán tu piel sana y luminosa.

Los pasos que debes seguir para cuidar tu piel en temporada de frío

Limpieza controlada

Uno de los errores más comunes cuando queremos cuidar nuestra piel es que pensamos que mientras más más nos aseamos será mejor. Sin embargo, debemos tener cuidado con esta frecuencia, ya que corremos el riesgo de dañar la capa protectora de la piel y terminamos generando graves problemas, incrementamos la resequedad y podríamos generar brotes de acné.

Hidratación

Es común que las personas no usen hidratación por temor a generar mucha grasa, sin embargo, esto es uno de los pasos más importantes, pues las glándulas sebáceas son más propensas a obstruirse si no hay una buena hidratación, lo cual produce brotes.

Temperatura del agua

No debemos abusar ni con el frío ni con el calor, pero si sientes irritación por el invierno, puedes tomar baños tibios y evitar rascarte.

Jabón

Selecciona jabones adecuados. No Uses el jabón de tocador, pues causará más daño que cualquier otra cosa. Ubica jabones sin detergente y creados específicamente para el cutis.

Ambiente

En la actualidad hay alternativas para cambiar un poco el ambiente y evitar que haya demasiada sequedad. Puedes utilizar humificadores para evitar que la piel se reseque.

Protección del viento

El viento puede producir sequedad también, por lo que puedes optar por cubrir el rostro y usar bálsamos hidratantes que contrarresten este efecto.

Evita el frío extremo

Aunque necesitas salir para cumplir con tus deberes, debes tener en cuenta que pasar demasiado tiempo en el frío puede afectar tu piel. Reduce el tiempo expuesta al frío.

Protección solar

No dejes de usar protector solar aunque no veas el sol directo. Los rayos ultravioleta siguen ahí y aunque creas que no te afectan, pueden causar mucho daño.

Vitamina D

Al estar más cubiertas por el clima, nuestra piel no está tan expuesta al sol, de modo que es buena idea consumir alimentos ricos en vitamina D.

Sigue estos consejos y lograrás una piel más saludable en climas fríos. Toma en cuenta que, a medida que el clima se transforme, debes siempre adaptar tu rutina para que tu piel soporte los cambios y se mantenga en su mejor versión.

Más sobre este tema:

Presentan en Colombia tratamiento facial para la protección antioxidante de la piel

Si tienes piel morena, estos son los colores perfectos para llevarte todas las miradas con tus looks

Investigadores crean piel artificial capaz de sentir dolor, calor y frío

Te mostramos en video: