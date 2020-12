El secreto para ser la mejor vestida en Navidad son los looks metálicos: ideas de estilo

Se acercan las fiestas y si todavía no has escogido tu atuendo, estás a tiempo de decantarte por una tendencia que regresó con fuerza durante el otoño-invierno: los looks metálicos.

Con inspiración futurista y acabados elegantes gracias a su brillo que acapara miradas, es una apuesta audaz que le saca provecho a cualquier tipo de cuerpo, edad y tono de piel, razón por la que los amamos.

Looks metálicos para sorprender en Navidad

Cuando se opta por este tipo de estilos, hay que hacerlo con cuidado ya que hay una delgada línea que separa el verse chic o disfrazada.

En todo caso, si decides invertir en un atuendo de este estilo, le podrás sacar mucho provecho porque nunca pasa de moda.

Básicos + brillantes

Los pantalones tipo jogger en plateado lucen juveniles y son versátiles. - Pinterest Elle

La combinación más acertada para llevar los looks metálicos es generando un correcto equilibrio entre una prenda con este tipo de acabados y otra neutra en colores básicos.

De esta manera tus proporciones resultan favorecedoras, te verás sobria y el brillo del metalizado asume el protagonismo de tu outfit sin pelearse con otro.

En este sentido, lucen muy bien cuando se trata de pantalones. También pueden utilizarse de día, quedando atrás ese viejo mito de que los metálicos son solo para la noche.

Si apuestas por ello, combínalos con piezas más relajadas como una camiseta, zapatillas deportivas o una chaqueta de denim.

El calzado y los accesorios también importan

Unos buenos zapatos metalizados serán el centro de atención de tu look. - Pinterest Want Ge Repeat

De igual manera, algunas influencers y celebridades nos han enseñado que esta regla puede tener una excepción si la otra prenda que conforma nuestras opciones de looks metálicos es el calzado.

Bien sean unos stilettos, unos botines o sandalias de tacón, le dará ese toque glamuroso y diferente que ocasiona armonía en tu apariencia.

Si el metalizado también está en tus pantalones o falda, será mucho mejor porque alargará tus piernas y generará el efecto visual de que eres más alta.

De hecho, esto puede ser igualmente trasladado a los accesorios, quienes en un atuendo neutro pueden romper con la monotonía por su efecto.

Vestidos y trajes

Sin embargo, la pieza por excelencia a la que mejor le calza este estilo es el vestido, una opción que siempre se repite año tras año en las alfombras rojas y por una buena razón.

Vestidos metalizados, un must para Navidad. - Instagram @virginija_photography

Los looks metálicos monocromáticos son femeninos, sofisticados y te hacen ver más delgada por mantener la misma línea de pies a cabeza. Lo mismo lo puedes hacer con un jumpsuit o un traje de sastre.

En esta versión, no lo mezcles con estampados para no saturar y crear volumen innecesario que te juegue una mala pasada.

Lo que sí puedes probar son las distintas tonalidades hasta encontrar aquellas que se apeguen a tu estilo y tono de piel, porque hay vida más allá de los clásicos dorado y plateado.

Jumpsuit metálico para Navidad. - Instagram @lisaswinsbanks

Blazers y abrigos

Asimismo, las fashionistas han demostrado lo bien que sienta tener un abrigo o un blazer metalizado porque rápidamente eleva el nivel de tu look con poco.

Un blazer metálico será fundamental para elevar tu look básico. - Pinterest Couturezilla

Podrás tener el vestido más plano del mundo, pero con solo agregar esta otra prenda, lucirás como una celebridad. Ya sea que optes por mantener una silueta nude o muy colorida, ambas versiones son posibles.

Esta última resulta más arriesgada, especialmente si se pone en práctica el color blocking. Como explica Glamour, esto es utilizar tonos contrastantes en diferentes prendas y verte única.

