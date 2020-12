Diseños de uñas efecto suéter para las que aman innovar y verse elegantes al mismo tiempo

Desde 2018 hay una particular tendencia que vuelve cada invierno y es el efecto suéter. Y no, no nos referimos exclusivamente a nuestros atuendos sino también a los diseños de uñas que cada vez siguen reinventándose más.

Ya no basta solamente con tener manicura francesa, degradados o formas de todos los tipos, las artistas de uñas tienen nuevas técnicas para que ellas sobresalgan de forma 3D y se vean coquetas. Te contamos cómo.

Diseños de uñas efecto suéter

Si te pasa que estás aburrida de ver todo el tiempo los mismos modelos o ya no sabes como variar tu estilo porque lo has probado todo, quizás esta sea la innovación que le hace falta a tu vida.

Esta opción en particular imita la textura de la confección de los suéteres con relieves de distintas formas que puedes escoger de acuerdo con tus preferencias.

Uñas tipo suéter. - Pinterest

Como te imaginarás, es una técnica que requiere del apoyo de una especialista porque no es necesariamente fácil de lograr, aunque claro está, tampoco imposible si deseas aprender por tu cuenta.

Si es el caso, necesitarás tener en tu kit de materiales pinceles finos para hacer los relieves, esmalte en gel permanente, polvo acrílico transparente, top coat para sellar tu trabajo y por supuesto, la lámpara UV para fijarlas.

Ten en cuenta que su procedimiento dura más que la manicura tradicional y requiere un desgaste extra ya que deberás aplicar base, varias capas de barniz, limado sobre la uña y el uso de los rayos UV para adherir.

El resto lo hace tu precisión para marcar punto a punto la figura hasta alcanzar el ansiado relieve.

Unicolores

Un gran tip al momento de atreverte con este diseños de uñas, pero sin sacrificar la elegancia, es que te mantengas en una misma paleta cromática y no varíes tanto los estilos.

Uñas monocromáticas en blanco para asegurar la elegancia. - Pinterest Polished Nail Salon

Esto, porque naturalmente el efecto ya resulta lo suficiente atractivo y no queremos sobrecargar, ni atravesar la delgada línea que separa la sofisticación de lo ordinario.

Selecciona un modelo de tu preferencia y apóyate en las tonalidades más llevadas este otoño-invierno: borgoña, malva, azul rey, terracota, marrón, gris, blanco, negro, verde oscuro y morado.

Nude

Uñas tipo suéter en tonos nude, apto para cualquier edad. - Pinterest NaniNails.cz

En el mismo orden de ideas, las más recatadas pueden quedarse en la gama de los colores nude o de los tonos pálidos para que el efecto tridimensional se vea más moderado.

Una clave, en este sentido, es que las uñas permanezcan cortas puesto que de esta manera son más elegantes y aptas para cualquier edad.

Mezcla estilos

Pero si quieres salir de lo convencional, puedes probar las uñas efecto suéter con otro tipo de tendencias sin abusar. Selecciona entre la amplia gama disponible: mate, holográficas, ombré, estampadas, brillantes, entre otros.

Diviértete uniendo las tendencias en tus manos. - Pinterest Modalia

Festivas

Ahora que se acercan las fiestas navideñas no podemos negar que también amamos que nuestra manicure vaya en consonancia con las celebraciones.

Uñas de navidad con efecto suéter. - Instagram @alecias.nails

Por eso, incorpora el efecto deseado en un dedo y en el resto, utiliza rojo para darles el motivo. Escoge esmaltes mate e incorpora estampado tipo caramelo para variar el diseño.

Si lo tuyo es adornar tus manos saliendo del convencional rojiverde, prueba combinando barniz brillante, efecto suéter, esmalte tradicional y en una de las uñas, un delicado copo de nieve con líneas finas. ¡No te dejará mal!

Uñas combinadas para esta Navidad. - Instagram @kristinnmummy

