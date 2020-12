El tipo de accesorios que combina mejor según los colores de tu ropa

Los accesorios son una parte fundamental de cualquier atuendo, ya que puedes realzar el color de la piel e incluso transformar un look simple en uno espectacular si es que se eligen correctamente. Como todo en la moda, el elegir los accesorios consiste en conjuntar los colores que mejor se complementan para causar un efecto de armonía.

La joyería se presenta en diversos colores y materiales, por lo que son la opción ideal para renovar prendas ya usadas, la única regla que se debe seguir es colocar el color de la joya con un color de prenda que le complemente. A continuación te damos una guía para combinar tus accesorios como toda una experta.

Cómo combinar tus accesorios según el color de tu ropa

Plata u oro blanco

Los metales como la plata, el oro blanco y el platino combinan a la perfección con tonos rojos brillantes, azules y prácticamente cualquier color frío o neutro en tu guardarropa. Es decir, prendas blancas, negras, beige y azules.

Oro o bronce

Los metales como el oro y el bronce lucen mejor acompañados de prendas de colores cálidos como el naranja, café y amarillo. Para crear un look con estas tonalidades, simplemente elige diferentes tonos de un mismo color para un atuendo monocromático o atrévete a combinar colores contrastantes.

Azul y verde

La joyería en colores azules y verdes combinan a la perfección con colores pasteles, así como con colores de su misma gama si se desea un look clásico. Es decir, que las joyas verdes pueden usarse con ropa verde de diferentes tonalidades y las joyas azules pueden usarse con ropa azul. Por otra parte los colores neutros también son la lección ideal para estos accesorios.

Rojo

Las joyas y accesorios color rojo como los rubíes son excelentes para una ocasión especial, ya que llaman la atención y llevan la mirada hacia la parte del cuerpo donde se llevan, que puede ser el cuello, las manos o la cara. La mejor manera de acompañarlos es con metales blancos como la plata y oro blanco, así como con tonos de ropa oscuros.

Diamantes

Los diamantes, zirconias o demás piedras transparentes son ideales para acompañar las prendas de color negro, ya que además de reflejar la luz permiten un contraste ideal creando una imagen elegante y sencilla que nunca falla.

Blanco

Los accesorios blancos, como en el caso de las perlas, van bien con cualquier color, incluso con prendas blancas para crear conjuntos monocromáticos. Puedes además combinarse con otros accesorios de metales blancos como la plata o incluso telas metálicas de este tono.

Combinación de metales

Aunque anteriormente se pensaba que era un error combinar metales plata y oro en un mismo look, actualmente se combinan colores cálidos y fríos para crear un contraste casual y moderno que acompañen tu look. Si no estás segura de cómo hacerlo, combina collares de diferentes largos y colores para acompañar un vestido o blusa con escote.

