Ya nos estamos acercando al final de este año, y con el 2021 y la temporada primavera/verano a la vuelta de la esquina, ya las tendencias para el maquillaje comienzan a florecer de a poco. Pero una de las que más entusiasma a muchas chicas es la manera en cómo se llevará el delineador de ojos.

Al igual que muchas cosas de este 2020, para el próximo año habrán algunos cambios radicales en el mundo de la moda y el maquillaje, con estilos alternativos y llamativos que sin duda romperán un poco con los estilos a los cuales estamos muy acostumbradas. Es por eso que si quieres ir con las tendencias de la siguiente temporada, es mejor tengas preparado mucho delineador de ojos negro.

Así es cómo se llevará el delineador de ojos negro en 2021 y nos encanta

Cuando la mayoría de las chicas suelen aplicar mucho de este producto alrededor del ojo, el aspecto es parecido al de un mapache. Pero Peter Philips, maquillador clave de Dior, nos enseña que con un estilo bien recreado, esto puede verse glorioso.

Cuando creó este estilo de delineador de ojos negro para Dior, destinado a ser usado durante la temporada de Primavera / Verano 2021, el resultado fue el perfecto equilibrio entre lo gótico y el glamour. Un movimiento algo atrevido, pero si un gigante del mundo del maquillaje lo propone, entonces es muy probable que sea una tendencia que se quedará por varias semanas, según reseña el portal The Zoe Report.

"La inspiración para este look es en realidad el lugar", dice Philips refiriéndose al espacio de la pasarela con paredes negras y poca luz cerca del Jardín de las Tullerías en París. "Es una caja negra con hermosos vitrales similares a los de una iglesia gótica o una catedral. El estilo de maquillaje de ojos se creó para emular un elemento del collage de vidrieras. El fuerte maquillaje de ojos negros combina muy bien”, dijo Philips.

Este estilo estableció un contraste intencional entre las modas más delicadas de la pasarela. "Queríamos ojos muy fuertes, así que un delineador enmarcado era perfecto", dice Philips. "Pero no queríamos uno que pareciera demasiado retro. Así que mantuvimos el mismo grosor de los trazos de manera consistente”. Después de esto, el experto realzó ligeramente la ceja de su modelo para no restar valor al trabajo del delineado.

Sin embargo, el enfoque del maquillador sobre la piel fue más relajado. "Usamos la base para el rostro y el cuerpo", dice. "Así que tuvimos un hermoso acabado natural, que era luminoso, pero no nacarado". A pesar de esto, una vez que se aplicó la base, no hubo un entorno intenso involucrado. "No usamos demasiado polvo, solo un poco para matizar alrededor de la nariz".

Parte de la razón por la que no se necesitaba exceso de polvo es porque Philips priorizó la preparación adecuada de la piel, algo que, según él, es fácil de replicar en casa. "La clave para crear una base perfecta realmente depende un poco de tu piel y también del clima (…) Después de tu rutina de hidratación, agrega un poco de prebase y luego aplica la base como tal. De este modo el producto permanecerá intacto por más tiempo".

Sin embargo, la mejor noticia de todas es que este look con delineador de ojos negro es adecuado para las mascarillas protectoras. "Para las personas que usan mascarillas, descubrirán la magia del maquillaje de ojos", dice el experto.

Sin embargo, como hizo Philips, intenta ajustar el enfoque a la parte superior del ojo. "Es importante que cuando te vayas a maquillar, no te pongas demasiado producto debajo de los ojos porque a veces la mascarilla se levanta. Eso puede dañar el maquillaje de tus ojos. Así que enfócate en el párpado y las cejas", recomendó.

