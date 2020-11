Tendencias de maquillaje para ojos que dominarán el 2021

El inicio del año siempre es un buen momento para renovar tu imagen, y qué mejor manera de hacerlo que con las tendencias de maquillaje de ojos 2021 que dominarán cada alfombra roja y fotografía de las expertas. A continuación descubre cuáles son los colores y técnicas que debes conocer para lucir increíble todos los días.

Esta temporada, el mundo de la belleza se llena de colores brillantes y llamativos que dan protagonismo a la mirada y que además son muy fáciles de realizar sin necesidad de ser una experta en maquillaje. A continuación te decimos cuáles son las técnicas que debes probar por lo menos una vez este año y cómo hacerlas paso a paso.

Tendencias de maquillaje para ojos

Smokey eye

El smokey eye de día es distinto al de noche aunque la técnica es similar, para el efecto de día se usan sombras en tonos nude y café, las primeras se colocan cerca del lagrimal y se van difuminando con las más oscuras hacia el otro extremo del ojo, a diferencia del smokey de noche en este no se llega a usar un tono negro y los colores se difuminan dentro del párpado, no hasta la línea de la ceja ya que no se busca un efecto dramático.

Cat eye gráfico

Es como el cat eye pero llevado al extremo, se dibuja la linea desde la comisura del ojo hacia la punta de la ceja y se crea otra linea sobre el pliegue del párpado del ojo.

Si eres una amante del delineador de ojos y no puedes vivir sin tu cat eye pero quieres experimentar con un look diferente para las fiestas de fin de año, tenemos la solución perfecta para ti: el delineado gráfico. Esta tendencia ha regresado más fuerte que nunca para sacar nuestro lado más creativo a través de nuestro maquillaje, lo mejor es que puedes experimentar son diferentes colores y formas para destacar tu mirada.

Sombras azules

Como lo declaró Pantone, el color azul será el que domine las tendencias de este año y también puedes llevarlo en tus párpados para destacar tu mirada, lo mejor es que existen tonos que combinan con todo tipo de piel, siendo los más brillantes ideales para pieles cálidas y los tonos pastel, perfectos para las pieles frías.

Brillo

Este invierno el brillo no puede faltar. Desde sus expresiones más sutiles, hasta las más dramáticas. Si aún no te atreves a llevar un look llamativo, puedes conseguirlo usando sombras metálicas o iluminador de tu color preferido. Por otra parte, si eres más atrevida, anímate a usar pedrería en tu rostro. Estas pequeñas joyas pueden colocarse con pegamento para pestañas, y puedes crear el diseño que más te guste. Ya sea que quieras acompañar tu delineado o adornar tus mejillas, los brillantes te darán un look original e inolvidable.

Sombras metálicas

Este año los tonos metálicos invaden el mundo de la moda y la belleza. Son el complemento ideal para dar luz a tu mirada y crear looks de impacto ya sea de día o de noche, combínalos con labios nude y estarás lista para brillar.

