Labiales que más favorecen a la piel morena para mujeres de 40 años

Los labios son una de las partes mas sensuales del cuerpo y para aumentar su atractivo es indispensable elegir el tono correcto, que haga nuestros labios sean irresistibles y combine con nuestro tono de piel. Si bien los productos para labios son considerados universales, la realidad es que los colores se perciben diferente dependiendo del tono de piel.

El labial es el producto preferido de miles de mujeres al rededor del mundo. Esto se debe a que con tan solo cambiar el tono de tus labios, puedes transformar completamente tu apariencia e incluso pasar de un look de día a uno de noche. Es por eso que hemos recopilado los labiales para morenas que no pueden faltarte esta temporada y que puedes llevar en todo momento.

Labiales para morenas que más favorecen a las mujeres de 40 años

Canela

Los tonos nude no dejarán de estar de moda, ya que pueden ser perfectos para acompañar un look de sombras coloridas o para una apariencia natural 'no makeup'. Puedes usarlo en una formula matte o acompañada de un gloss para darle más volumen a tus labios.

Puedes usarlo en una formula matte o acompañada de un gloss para darle más volumen a tus labios.

Nude

Los tonos nude nunca pasan de moda, ya que pueden usarse para aportar una apariencia de labios voluminosos manteniendo un look natural. Para las morenas los colores con tonos rosas y naranjas son los mejores para resaltar la calidez de su piel.

pueden usarse para aportar una apariencia de labios voluminosos manteniendo un look natural.

Rojo

El color rojo para labios, es uno de los más universales, ya que además de aportar color y brillo al rostro, crea un efecto de labios más voluminosos. Las fórmulas matte son ideales para quienes buscan que su labial se mantenga en su lugar todo el día. Estos productos tienden a secarse y durar por más tiempo en la piel, sin embargo pueden llegar a resecar los labios, por lo que se recomienda usar una barra hidratante.

Las fórmulas matte son ideales para quienes buscan que su labial se mantenga en su lugar todo el día.

Coral

El coral, es uno de los tonos brillantes para labios más discretos y naturales. Lo mejor, es que puede aportar mayor volumen a los labios sin ser demasiado llamativo. Las chicas con pieles morenas, son quienes mejor lo lucen y pueden elegir desde un tono sutil de cobertura baja, hasta una fórmula matte llamativa.

Lo mejor, es que puede aportar mayor volumen a los labios sin ser demasiado llamativo.

Mauve

Los tonos mauve combinan tonos rosas y morados para un resultado colorido y suave. Este color es ideal para un maquillaje romántico que puedes llevar a una cita o para salir con amigas.

Este color es ideal para un maquillaje romántico que puedes llevar a una cita o para salir con amigas.

