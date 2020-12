Cortes de cabello que serán tendencia todo el 2021

Si estás buscando un look para recibir las últimas semanas del año luciendo completamente renovada, debes conocer los cortes de cabello que serán tendencia y te ayudarán a sacarle provecho a la textura de tu cabello con la técnica adecuada para brindarle movimiento. No importa si estás buscando un look más profesional o más moderno, ya que las tendencias de esta temporada traen consigo diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad y rasgos físicos de cada una. A continuación te decimos cuáles son los cortes de cabello que más favorecedores y cómo llevarlos de acuerdo con las necesidades de tu cabello para conseguir el look que deseas.

También es importante resaltar que cualquiera de estos estilos, puede acompañarse de tu efecto de color preferido, ya que esto te ayudará a iluminar las áreas más cercanas a tu rostro para darle una apariencia más alargada y le dará dimensión y movimiento a tu pelo.

Cortes de cabello que serán tendencia en 2021

Degrafilado

Si tu cabello es muy lacio y quieres darle textura, puede probar con un Lob degrafilado. Este corte llega por encima de los hombros y tiene capas ligeras en las puntas que le aportan mayor movimiento. Crea capas degrafiladas de medios a largos para darle mayor movimiento y textura a tu cabello. Este corte luce mejor en cabello mediano por encima del hombro.

Lob

Este corte se caracteriza por ser ligeramente más largo que el 'Bob'. Es decir que llega por encima de los hombros, lo que aporta un efecto de alargamiento. Este corte aporta una apariencia moderna que revive el cabello y cambia por completo su apariencia sin necesidad de cambiar su color. Para los rostros redondos, se recomienda peinarlo con una raya de lado para una apariencia de cara ovalada.

Despuntado por encima de los hombros

Si tu cabello es muy lacio, cambia su apariencia con un corte de cabello por encima de los hombros y agrega capas en las puntas. También puedes pedir un corte degrafilado para darle más volumen y textura a tu cabello, así resaltarás más tus pómulos y barbilla. Procura también peinarlo de lado para crear un efecto de rostro más alargado.

Corte Bob a la barbilla

El corte bob, es ideal para las mujeres que aman el cabello corto. Se consigue recortando el cabello hasta la altura de la barbilla y pueden agregarse capas en las puntas. Para los rostros redondos, se recomienda peinarlo de lado para crear un efecto de alargamiento. Lo mejor, es que funciona tanto para cabello rizado como para cabello lacio.

Corte recto

Si prefieres el cabello mediano, este corte es para ti. El cabello recto, es otro de los estilos 'retro' que regresan para transformar nuestra cabellera. Este corte aporta volumen y una apariencia despreocupada. Lo mejor, es que es ideal para las chicas que aman peinar su cabello, ya que al tener todo el pelo de un mismo largo, es más fácil moldearlo en trenzas y recogidos sin preocuparte por los 'baby hairs'.

