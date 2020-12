Consuelo Duval y el look total white que podrás copiar para las fiestas

Consuelo Duval nos ha regalado increíbles looks a lo largo de la temporada de ¿Quién es la máscara?, es por eso que no nos sorprende que para la final haya captado la atención de los reflectores con un atuendo blanco de transparencias.

La actriz de 51 años lució espectacular con un atuendo muy acorde a la época navideña, un vestido blanco de manga larga con detalles de transparencia bordada en pedrería en el escote profundo y en la abertura de la pierna, además de plumas en los puños.

Su look estuvo acompañado de un peinado de cabello suelto con ondas marcadas estilo vintage, así como maquillaje natural en los labios o ojos delineados para realzar su mirada.

En redes sociales, sus seguidores la llenaron de comentarios de felicitaciones por demostrar que no existe una edad para verse sexy con un atuendo llamativo. Consuelo, aprovechó para agradecer a sus compañeros y a la producción por una temporada llena de amor y risas.

Consuelo compartió el escenario junto a Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri, quienes tuvieron la tarea de adivinar quién era el famoso detrás de cada personaje. El programa comenzó con Disco Ball, Oso polar y Mapache aún en la competencia.

Como invitados especiales, pudimos ver a Mau y Ricky quienes interpretaron su tema 'Ouch' en colaboración con Disco Ball. Por su parte Mapache, colaboró con Mario Bautista y Edwin Luna para cantar 'Tequila'.

Finalmente Disco Ball se coronó como ganador, revelando que se trataba de María León, quién agradeció a sus fans por el apoyo, además dedicó unas palabras a los investigadores y los invitó a brindar próximamente.

"Discobolita, muchas gracias por dejarme vivir en ti…Se me sale el corazón de la emoción, de la gratitud y del amor que me dan. Cada palabra de cariño, de apoyo, cada voto me derrite y me derrota, gracias infinitas, me tienen siempre.Qué honor más grande compartir este escenario con artistas tan maravillosos, y talentosos, hermosos como persona y hermosos de corazón."