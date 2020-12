A raíz de la pandemia, los cortes de cabello se han convertido en uno de los pasatiempos de muchas mujeres para distraerse en casa o simplemente para aprovechar este tiempo muerto y conseguir el look que tanto deseaban. Pero es muy importante considerar que se debe tener cuidado al elegir un estilo, sobre todo para las chicas con caras cuadradas por sus ángulos marcados.

Lo ideal es buscar aquellos looks específicos que enfatizarán tus ángulos o si quieres probar y no tienes idea de por dónde comenzar, estás de suerte. Te dejamos una lista de varios cortes de cabello que benefician enormemente los rostro de cara cuadrada y que siempre estarán de moda, no importa cuánto tiempo pase.

Cortes de cabello ideales para caras cuadradas que nunca pasan de moda

Capas largas graduadas

Copia uno de los looks de belleza característicos de Natalie Portman: capas largas y suaves. Según la estilista Lily Mauro, las capas más cortas que enmarcan el rostro ayudan a acentuar los pómulos y fluyen sobre las esquinas de una cara cuadrada sin agregar ancho adicional. Solo beneficios con este corte de cabello.

Un corte bajo

Es posible que hayas asumido (erróneamente) que los cortes de cabello estilo pixie harían que una cara cuadrada pareciera aún más angular, pero el corte suave de Jennifer Hudson demuestra lo contrario. Los flequillos largos y abultados trabajan naturalmente para suavizar el rostro mientras dan la ilusión de una forma más corta y redonda a las caras cuadradas.

Un bob sobre los hombros

Según la estilista Jenny Balding, "una melena con textura que roza los hombros realmente favorece una mandíbula angular". Para un acabado súper nítido, plánchalo en las puntas y los bordes para agregar un poco de longitud y romper un poco con los bordes marcados de las caras gruesas.

Un halo de rizos

Independientemente de la longitud de tu cabello, una melena llena de rizos es el complemento perfecto para una forma angular como las que tienen las chicas de caras cuadradas. Prueba un peinado con volumen extra en la parte superior que “ayuda a alargar el rostro y redondearlo suavemente”, dice Mauro.

Moños altos

Un moño elegante y ajustado con algo de altura te ayudará a alargar tu rostro y acentuar tus pómulos. Mientras más alto, mejor se disimularán las facciones de las caras cuadradas. Solo trata de no exagerar con las medidas del moño ya que en vez de suavizar, lo que puede hacer es distraer.

Elegante y recto

Según reseña la revista Cosmopolitan, cuando tienes un corte de cabello que realza la textura lisa y que cubre tu rostro, tu forma de cara cuadrada básicamente se vuelve inexistente (lo que puede ser algo bueno o malo, dependiendo de qué resultados estás buscando). Para evitar que la forma parezca tosca, agrega capas largas y sutiles que se deslicen ligeramente hacia los extremos.

Flequillo lateral

Los cortes de cabello con flequillos vertiginosos atraen naturalmente las miradas y rompen los ángulos de tu rostro. “Su longitud también se encuentra justo debajo de la clavícula y se curva hacia adentro, lo que hace que la forma general parezca más redonda”, dice Mauro.

Cortes de cabello por debajo de la clavícula

Las capas graduadas cortan naturalmente la amplitud de la línea de la mandíbula y los pómulos. “La longitud de estos cortes de cabello alargan el rostro, mientras que las puntas ligeramente dobladas ayudan a agregar movimiento”, dice Mauro.

