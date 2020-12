Últimamente ha habido un resurgimiento en la popularidad del aspecto de maquillaje natural brillante. En este caso, los productos en crema como la sombra de ojos son una excelente opción. El problema es que si no se aplica de manera correcta es posible que se arrugue y deje un efecto descuidado.

Si bien se supone que este cosmético es fácil de aplicar, puede ser un poco difícil de manejar si no estás familiarizada con cómo trabajar con él. Y si bien esto puede hacer que quieras renunciar a la idea de usar sombra de ojos, no te desesperes y toma en cuenta estas recomendaciones para que puedas conseguir un look envidiable sin mucho esfuerzo, y sobre todo, sin arrugas.

La manera correcta para evitar que tu sombra de ojos se arrugue y deje ese efecto descuidado

Cuida de tu piel

De la misma manera que preparas tu piel antes del maquillaje, también debes preparar tus párpados. Es esencial dejar que la crema hidratante penetre en la piel y se seque por completo en esa zona. Deseas que esté hidratada, pero no lo suficiente como para crear una base húmeda que dificulte que la sombra de ojos se vea perfecta.

Prebase para sombras de ojos

Sí, incluso las sombras de ojos en crema se aplican mejor sobre una base, especialmente si tienes párpados grasos. Esto crea un proceso de aplicación fluido y ayuda a colocar el producto en capas. Esta durará más y mantendrá su brillo.

La fórmula importa

A diferencia de las sombras de ojos en polvo, las fórmulas y la textura de las sombras en crema pueden variar ampliamente de una marca a otra. Esto significa que el método de aplicación que usas para una podría no funcionar para otra. Por ejemplo, las fórmulas más húmedas requieren más trabajo y pueden tardar más en secarse, por lo que es importante aplicar capas finas y transparentes.

Además, recuerda mantener los ojos cerrados al aplicar para evitar que el producto se atasque en las líneas finas, haciendo que tu sombra se arrugue. Si esto sigue siendo un problema importante, opta por una fórmula que afirme ser de larga duración o resistente a las arrugas.

Un ojo a la vez

Debido a que el tiempo de secado es diferente para cada fórmula, es mejor enfocarse en un ojo a la vez. Esto le da más tiempo para mezclarlo a tu satisfacción antes de pasar al siguiente. Realmente no quieres ir y venir en ambos ojos si tienes un producto de secado rápido ya que terminarás con un desorden irregular, logrando que tu sombra se arrugue.

Usa tus dedos

Evita usar aplicadores de sombra de ojos líquida directamente del tubo cuando te maquilles. Por lo general, dispersan más producto del necesario, lo que puede crear un lío, por lo que debes hacerlo con un pulso ligero. Sigue los viejos métodos y deja que tus dedos hagan su magia para mezclar si una brocha no funciona. Solo asegúrate de lavarte las manos y usar los dedos limpios para difuminar el producto y evitar la acumulación innecesaria en los párpados.

Sigue mezclando

A veces, debido a la fórmula, una sombra de ojos en crema puede tardar una eternidad en secarse. Esto da como resultado que se asiente en líneas finas y pliegues, haciendo que se arrugue y quede un resultado desperfecto. En este caso, debes difundir el área dándole palmaditas con la yema del dedo o con un cepillo sintético esponjoso.

Configura tus zonas grasas

Una vez que estés satisfecha con el aspecto de tu sombra de ojos, es útil establecer las áreas de tu párpado que obtienen la mayor cantidad de aceite durante el día. Usa una brocha pequeña muy esponjosa y fija las zonas grasas como el pliegue de tu ojo con una ligera capa de polvo translúcido.

