Los cuatro looks de Selena Gomez para invierno que son ideales para una fiesta de Navidad

Selena Gomez volvió a sorprender a sus seguidores gracias a su increíble estilo, el cual demostró en las calles de Nueva York con cuatro increíbles looks en menos de 24 horas, que además son ideales para una fiesta de Navidad en casa. A continuación te decimos cómo copiar el estilo de la famosa para despedir el año siendo la mejor vestida.

Selena Gomez y los cuatro looks con los que conquistó Nueva York

Selena Gomez dejó su hogar durante la cuarentena para grabar la serie Only Murders in the Building, para la cual usó cuatro increíbles vestuarios que ya queremos copiar. Su primer look marcó el regreso de las prendas de peluche sintético con un abrigo corto color naranja, el cual fue el complemento perfecto para una playera amarilla que combinó con un gorro del mismo color y pantalones rectos a cuadros. Su elección de calzado fueron unas botas color guinda que le ayudaron a estar cómoda en su paseo por la ciudad.

Su primer look marcó el regreso de las prendas de peluche sintético con un abrigo corto color naranja, el cual fue el complemento perfecto para una playera amarilla que combinó con un gorro del mismo color . - Instagram

El segundo look de Selena fue la prueba de que cualquier outfit puede ser usado varias veces si se le aplican ligeros cambios, en este caso, Selena cambió su abrigo color naranja por un segundo abrigo de peluche más largo color beige. También cambio su apariencia sujetando su cabello en un chongo alto y combinando una mascarilla verde limón.

Selena cambió su abrigo color naranja por un segundo abrigo de peluche más largo color beige. También cambio su apariencia sujetando su cabello en un chongo alto y combinando una mascarilla verde limón. - Instagram

El tercero fue un look tan cómodo como elegante, pues se trató de un conjunto completamente blanco de tela suave, compuesto por una sudadera, pants y una bufanda de la marca UGG, acompañado de botas afelpadas azules. Para completar su outfit, la famosa agregó una scrunchie azul en su cabello.

El tercero fue un look tan cómodo como elegante, pues se trató de un conjunto completamente blanco de tela suave, compuesto por una sudadera, pants y una bufanda de la marca UGG, acompañado de botas afelpadas azules. - Instagram

El cuarto look y el más llamativo, estuvo compuesto por un jumpsuit rojo de manga larga y cinturón, el cual estuvo acompañado de calcetas grises, botas beige y un abrigo afelpado color beige colocado sobre los hombros para un estilo moderno. Este atuendo fue acompañado por un beauty look de cabello suelto con ondas voluminosas y maquillaje natural, así como una mascarilla verde limón.

El cuarto look y el más llamativo, estuvo compuesto por un jumpsuit rojo de manga larga y cinturón, el cual estuvo acompañado de calcetas grises, botas beige y un abrigo afelpado color beige colocado sobre los hombros para un estilo moderno. - Instagram

Only Murders in the Building, será transmitida a través de Hulu y se trata de una comedia que sigue a tres desconocidos que a pesar de no conocerse comparten la misma obsesión: el crimen. Las historias se entrelazan cuando se ven envueltos en uno de verdad y deben encontrar la manera de librarse gracias a su expertiz en el tema. Este será el primer programa de televisión que la cantante protagonice fuera de Disney. Hasta ahora no se sabe la fecha de estreno pero ya existe emoción por parte de los fans sobre su lanzamiento.

Only Murders in the Building, será transmitida a través de Hulu y se trata de una comedia que sigue a tres desconocidos que a pesar de no conocerse comparten la misma obsesión: el crimen. - Instagram

Te recomendamos en video:

Más de este tema: