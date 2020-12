Las reglas que hay que seguir después de los 40 años para verse fabulosa en leggins

Cuando se acerca o se supera la barrera de los 40 años se cree que hay muchas prendas que pasaron a ser prohibidas, como los leggins, sin embargo, más que desterrarlos se trata de hacer un uso consciente.

Y no, no hace falta tener un cuerpazo como el de Shakira o Kim Kardashian, de 43 y 40 años respectivamente, para verse fabulosa. Solo necesitas estos tips para hacer una acertada elección.

Cómo usar leggins después de los 40 años

Quizás por un tema pandemia o porque la moda es cíclica, pero este 2020 los leggins volvieron a apoderarse de gran parte de las tendencias.

Con sus telas de licra o piel, forma ceñida y estrecha, llegó para reemplazar a los skinny jeans (que van de salida) durante esos días donde preferimos la comodidad o nuestro outfit no va también con pantalones anchos.

El poder de los neutros

Olivia Palermo llevando leggins de cuero. - Pinterest Es la moda

Como es bien sabido, los colores neutros son básicos en cualquier armario y halagadores en cualquier cuerpo. Por eso, es preferible alejarse de los leggins con estampados o tonos muy vivos.

Además de ser una opción que resalta tus mejores atributos, es versátil y transmite una imagen seria que puedes llevar incluso a reuniones laborales, explicó Vogue.

Sin embargo, esto no significa que los descartes por completo sino que los lleves en los sitios correctos. Para hacer actividad física, reuniones informales o compartir con amigos están perfectos, agregó la fuente.

Eso sí, el equilibrio es vital. Si esta pieza se roba el protagonismo en la parte inferior del cuerpo, complementa con una blusa o franela básica a nivel superior.

Si vas por los neutros, puedes hacerlo a la inversa o armar un look monocromático.

Los monocromáticos siempre son una gran elección. - Pinterest Style at certain age

Detalles que marcan la diferencia

Pese a que los neutros, y específicamente los leggins negros, sean esos infalibles, el citado medio afirma que una buena alternativa es escoger aquellos que tienen detalles especiales para darle un toque diferente a tus atuendos.

Esto es igual a aberturas a los costados, estribos, de silueta capri, cierres y demás elementos que lo hagan ver original o divertido.

Sin embargo, un detalle importante que nunca debes olvidar es la calidad de la tela puesto que al estar pegados a tu cuerpo, si esta no es de buen nivel, hará que se note tu ropa interior o más partes de tu cuerpo que no quieres mostrar.

Elegir una prenda de este tipo es más una inversión a largo plazo debido a que no se dañará a las pocas lavadas y será fácil de llevar en tu cotidianidad por lo que podrás sacarle mucho provecho.

La buena calidad de las telas y el calzado son fundamentales. - Pinterest InStyle

El calzado también importa

En el mismo orden de ideas, los zapatos que elijas podrán darle un aspecto distintivo a tu outfit que lo llevará del día a la noche, del glam a lo casual.

Es decir, lucen increíbles con stilettos para looks de noche, salidas formales y reuniones en las que quieres destacar. Además, cualquier tipo de tacones te ayudarán a verte más delgada y estilizar tu figura.

No quiere decir que no puedas llevarlos con mules, sandalias bajas, botas altas o botines de moda, pero el favorecedor efecto no tendrá tanto impacto, de acuerdo con el portal especializado.

El resto de las prendas las puedes completar según tu creatividad y disponibilidad, ya que los leggins van muy bien con blusas, camisas, prendas oversize, abrigos, blazers, tops, entre otros.

