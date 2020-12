Si alguna vez has ido al salón de belleza sin la menor idea de los cortes de cabello que más te favorecen no te sientas mal, le pasa a muchas de nosotras. El problema está cuando no sabes qué estilos son los que debes evitar dependiendo de la forma de tu casa.

Conocer la forma de tu rostro hace toda la diferencia cuando se trata de encontrar los cortes de cabello más favorecedores ya que básicamente todo recae en ese factor porque los bordes de tu rostro determinan cómo se ve tu melena en relación a tu cara.

Estos son los cortes de cabello que debes evitar a toda costa dependiendo de la forma de tu cara

Es por eso que te dejamos algunas ideas sobre qué estilos debes evitar a toda costa y cuáles pueden favorecerte, de modo que puedas sacarle el mayor provecho a la forma de tu cara.

Caras cuadradas

Mantente alejada de los flequillos anchos o contundentes, así como de todos los cortes de cabello que resaltan y rozan con la línea de la mandíbula. Ambos enfatizarán demasiado la nitidez de las esquinas de esta forma de cara, haciéndola parecer más ancha, según reseña el portal Southern Living.

Querrás solicitar a tu estilista cortes de cabello que suavicen los rasgos angulares y cualquier plenitud en las sienes. Agrega movimiento y dimensión con capas de longitud media y larga, que suavizarán la cuadratura de la cara.

Caras ovaladas

Por suerte para las mujeres de rostro ovalado, no hay mucho que evitar. Sin embargo, cualquier estilo con demasiado volumen en la parte superior alargará la forma ya proporcionada, haciéndola lucir más alargada.

Así que aprovecha que la mayoría de los estilos son universalmente favorecedores en esta forma de cara. Procede con precaución y diviértete.

Caras alargadas

No dejes crecer tus ondas demasiado tiempo. El cabello muy largo y liso puede ser demasiado para que lo maneje una forma de cara alargada. De hecho, la mayoría de los estilos de una sola longitud alargarán más tu rostro, y eso es lo último que quieres que pase.

Debes saber que el flequillo es tu mejor amigo y enmarcar tu rostro es algo parecido a la magia. Los flequillos crean la ilusión de plenitud en los lados (especialmente por encima de la línea de la oreja), lo que equilibrará esta forma de cara más estrecha. Un flequillo fuerte cubre la frente, lo que hace que la forma de su rostro se parezca más a la cara ovalada siempre proporcionada.

Caras en forma de corazón

Nunca, jamás debes pedirle a tu estilista que te haga flequillos cortos o capas demasiado cortas. Esos estilos solo acentuarán la mitad superior más ancha de una cara en forma de corazón.

Los cortes de cabello como el bob hasta la mandíbula resaltarán la barbilla y equilibrarán la estrechez. Para esta forma de cara puedes lucir estilos largos con flequillo pronunciados como nadie. Estos estilos muestran los pómulos y crean la ilusión de plenitud y amplitud.

Caras redondas

Si esta es la forma de tu cara, trata de mantenerte alejada de ambos extremos del espectro. Los cortes de una sola longitud son demasiado angulares, lo que enfatiza la redondez de la forma del rostro. Suavizar demasiado una forma de cara redonda con demasiadas capas mejorará el efecto redondeado. Todo se trata de mantener un equilibrio

Sé estratégica y pide capas largas que enmarquen el rostro sin ser demasiado duras ni demasiado suaves. El corte definitivo para rostros redondos es un lob en capas con ondas laterales. Para alargar la forma de la cara, opta por una franja angular fuerte o agrega altura adicional en la parte superior del estilo.

