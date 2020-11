Las minifaldas pueden ser eso que le falta a tu look: así se combinan en el otoño-invierno

Pese a que el otoño-invierno no parezca ser la temporada ideal para llevar minifaldas, las nuevas tendencias nos indican que no es del todo cierto. A lo largo de este 2020 dominaron con fuerza, especialmente en su versión de denim, y ahora no será la excepción.

Sin embargo, en clave de estos meses su uso es diferente en comparación al resto de los otros días debido a que hay que mantenerse resguardadas de los cambios de temperatura.

Cómo vestir minifaldas en otoño-invierno

Si tiempo atrás la falda midi tomó mucho protagonismo, las minifaldas, que representan el empoderamiento femenino desde su creación en la década de los 60, están ganándoles la competencia con más fuerza que nunca.

Los que más saben de moda afirman que, contrario a lo que sucede en el verano, hay que enfocarse en enseñar las piernas pero tapar el resto para crear equilibrio en el look por el mismo tema climático.

En este sentido, prendas oversize como suéteres de punto o blazers serán una gran manera de generar ese balance, pero también son permitidas otras como camisas y chaquetas de cuero cuando quieres hacerlo elegante o atrevido.

Las minifaldas se pueden llevar con botines y medias negras para un perfecto look otoñal. - Pinterest Brooklyn Blonde

De igual manera, otra combinación de las influencers que ha salido victoriosa es la que cruza a las minifaldas con las botas altas o botines, muy presentes en el otoño, lo que además te hace lucir alta y estilizada.

Las medias negras, o pantimedias, también son permitidas, especialmente si vas a un evento formal en el que no quieres enseñar piel de más o ir desprotegida. No te olvides de llevar una gabardina clásica en camel, negro o blanco para combinar.

A nivel general, lo más resaltante de esta tendencia es que además de ultra femenina, son fáciles de combinar, hacen buen cuerpo y son aptas casi para cualquier edad.

Fiebre por los cuadros

Si los estampados de cuadros son considerados un básico de la moda, en temporadas como estas toman mucho protagonismo porque son la manera de marcar la diferencia en tu outfit sin verte desubicada en tonos y formas, y al contrario, resultan bastante sobrios.

Déjate seducir por los cuadros esta temporada. - Pinterest Style Lovely

Eso sí, ten en cuenta que el tamaño de los patrones puede jugar en contra o a favor de acuerdo con tu tipo de cuerpo. Si tienes cintura ancha, te vendrán mejor los grandes o medianos, aunque los más estrechos dan un aire de mayor elegancia y lujo.

De igual manera, úsalos siempre con otras prendas básicas en tonos neutros para generar equilibrio visual.

De piel

En el mismo sentido, una opción infalible es tener buenas minifaldas de cueros en el negro tradicional o en camel para combinarlas con TODO. Desde un look informal con camisetas y zapatillas, hasta con una blusa y blazer para ir al trabajo.

Las minifaldas de cuero son un must en cada armario. - Pinterest Lovely ladies in leather

Pero ten en cuenta que las combinaciones son tan infinitas como tu creatividad lo permita debido a que también lucen excelente con botas vaqueras o militares, bailarines y el calzado favorito de temporada de las fashionistas: los mocasines.

Aire retro

Si eres de tener prendas vintage en tu armario, estás de suerte. Esto porque las minifaldas de inspiración setentera con botones al frente están en sus mejores días.

La inspiración setentera regresa. - Pinterest Ok chicas

El Mundo afirma que su forma evasé con botonadura frontal y corte alto son favorecedoras para cualquier tipo de cuerpo, especialmente si quieres disimular algunos rollitos.

Monocromático

Y como no podía ser de otra manera después de lo fundamental que ha sido para la moda la inspiración monocromática este año, pues también se instala en los looks para despedir el 2020, especialmente en tonos fríos y neutros que no te fallarán.

Los monocromáticos nunca fallan. - Pinterest Hazelnut

Más de este tema:

Con estos tips de moda, vestir vaqueros y blusas ya no será aburrido

Este otoño los blazers se llevan con cinturones: te contamos cómo

Los tips que debes saber para llevar acertadamente un look brillante en las festividades

Te recomendamos en video: