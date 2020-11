Los tips que debes saber para llevar acertadamente un look brillante en las festividades

Seguramente has escuchado que un look brillante es una opción que queda relegada casi exclusivamente para la noche, ya que de día no es elegante, ¿cierto? Esto es porque existen ciertas reglas de moda y tendencias.

Aunque no son una camisa fuerza de la cual no podemos escapar, nos ayudan a hacer mejores elecciones con nuestros atuendos.

No necesariamente nos referimos a que descartes los brillos del día porque es algo que ha evolucionado con el tiempo, pero sí que incorpores a tu vida estos tips para verte siempre radiante ¡y no únicamente por el acabado de las prendas!

Tips de moda para lucir looks brillantes

Los tejidos metalizados y la moda glitter son parte de esos básicos de moda que perduran en el tiempo por lo versátiles que pueden ser y realmente, porque también le van excelente a todas.

Desde la impoluta elegancia de la realeza encarnada en Kate Middleton, hasta cualquier influencer por las redes sociales han llevado alguna vez un vestido con mucho 'bling-bling', porque son espectaculares y atraen las miradas.

Actualmente hay desde tops hasta jumpsuits para armar tus looks brillantes. - Pinterest DreaminLace

Sin embargo, no se han quedado ahí y ahora es muy común observar faldas, pantalones, blazers y blusas con detalles brillantes que están para combinarse con básicos.

Sí, porque la principal normal en este sentido es que el brillo asuma todo el protagonismo, dejándole al resto de elementos un papel más complementario para no sobrecargar el outfit.

De hecho, esta misma arregla aplica con el maquillaje y los peinados. En muchas ocasiones estos dos deben volverse más sobrios puesto que la ropa, por sí misma, ya es el eje central de tu apariencia.

No exageres con los complementos de tu look. - Pinterest Club London

A brillar pero sin excesos

Otro aspecto que debes tener en cuenta es que aunque uses lentejuelas, pedrería, bordados brillantes o tejidos metalizados, todos deben hacerse a la justa medida.

Genera equilibrio en tu look llevando una pieza brillante y otra lisa. - Pinterest Style Pantry

Esto no quiere decir que los vestidos completamente resplandecientes estén prohibidos, sino que entonces el resto de complementos, como los accesorios, deben ser delicados porque excederse en brillantes no va de la mano con la sofisticación.

La combinación perfecta

Del mismo modo, como te asomamos previamente, las otras prendas que componen tu look, en caso que uses una falda, un top o un pantalón reluciente, preferiblemente deben ser lisas y en colores neutros.

De igual manera, son válidas las mezclas con calzado de tacón o liso, como unas coquetas bailarinas, así que en clave formal o cómodo podrás encontrar en este tipo de atuendos una opción.

El brillo no solo está relegado para la noche. - Pinterest

De hecho, muchas optan por utilizar también medias negras en los días de frío, justo como esta temporada, algo muy positivo para generar un equilibrio en el outfit.

Para las mismas temperaturas, una buena alternativa es un abrigo del mismo largo de tu vestido o falda que esté compuesta de un tono o paleta cromática igual que aquella que escogiste si se trata de un evento elegante al que no quieres ir desprotegida.

En caso de que sea una reunión con las amigas o una cita, las prendas brillantes se llevan muy bien con chaquetas de cuero, leggings, jeans, entre otros.

Cortes, colores y formas

En el mismo sentido, un punto fundamental que marcará la diferencia entre verse elegante o generar el efecto contrario es que las prendas que escojas tengan cortes y formas apropiadas para tu tipo de cuerpo y el evento al que vas.

El corte de las prendas es fundamental para que se vea elegante. - Pinterest Hello bombshel

Asimismo, los colores juegan mucho a favor o en contra para obtener el look deseado puesto que no es lo mismo llevar un vestido amarillo brillante, que uno beige, al igual que el patrón de la pedrería y el tipo de material con el que fue confeccionado.

Más de este tema:

Los trucos que necesitas saber para verte más alta utilizando bailarinas

Con estos tips de moda, vestir vaqueros y blusas ya no será aburrido

Este otoño los blazers se llevan con cinturones: te contamos cómo

Te recomendamos en video: