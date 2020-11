Colores de sombras para un maquillaje natural

Maquillarse es un acto diario en la vida de la mujer. Esa combinación de colores que se logra con cada cosmético resalta la belleza, aportan un look diferente según los gustos y personalidad de cada mujer. Son muchas las tendencias que llegan cada año en el mundo del maquillaje, sin embargo, en los últimos años el maquillaje natural ha ganado terreno, consolidándose en el gusto de la mujer tanto para el uso diario como para los grandes eventos. A este maquillaje tan particular también se le conoce como los nombres de no make, efecto cara lavada, o efecto nude.

Una imagen sencilla combina con cualquier estilo de vestimenta, evento social o estación del año por lo que cada vez son más las mujeres que optan por este look sencillo para crear una imagen muy natural y limpia.

El maquillaje natural

El maquillaje natural usa los colores neutros, por lo que apenas se nota su presencia en el rostro. Es un tipo de maquillaje maravilloso que ayuda a eliminar todas las imperfecciones de la piel haciendo que el rostro luzca hermoso y adecuado a la actividad social que vayas a realizar. Es una tendencia que puede usarse en todas las edades y colores de piel.

La clave del maquillaje natural

Debes preparar bien tu piel, que esté limpia y seca.

Hidrata tu piel con cremas adecuadas para tu tipo de rostro y edad.

También es buena idea que apliques en tu rostro tónico facial, sérum y contorno de ojos, en este orden.

Aplica la base

El corrector de ojeras

Y el polvo, también una buena dosis de iluminador.

En este maquillaje la sombra de ojos es clave, pues las sombras ayudan a potenciar la mirada, le dan profundidad y permiten crear looks que reflejan un poco de la personalidad de la mujer. En el maquillaje natural es clave escoger el color de sombras considerando el color de los ojos, pero siempre tomando en cuenta la gama de colores nude que te permitirán dar ese efecto de luz en un rostro con aspecto de cara lavada. Sin olvidar algunos refuerzos como las sombras ahumadas, en tonos tierra te permitirán tener un look fabuloso, sencillo, pero a la vez discreto.

Los colores de sombras para un efecto natural

En general, elige siempre una gama natural de colores, como los marrones. Pero otros colores que puedes acompañar en este efecto natural son:

Sombras nude

En el maquillaje natural las sombras nude son las más versátiles porque puedes usarlas tanto de día, como de noche, la diferencia te la dará el acabado y las combinaciones que elijas. Para el día es buena idea usar sombras nude mates y con poco brillo mientras que en la noche te irá mejor aplicar sombras nudes brillantes y metalizadas.

Ventajas de las sombras nude

Ayudan a realzar la mirada de forma natural.

Le va perfecto a todos los colores de ojos.

En la paleta de sombras nudes encontrarás tonos tierra, vainilla.

Color melocotón

El melocotón les dará un color sutil y ligero a tus párpados, con una belleza natural que te encantará. Lograrás un rostro con luz, te ayudará a resaltar nuestros los rasgos más bonitos.

Color caramelo

Este color te ayudará a potenciar la mirada de un modo discreto pero efectivo. Te dará un aspecto de dibujo suave en tus párpados.

color cacao

este hermoso color les dará profundidad a tus ojos, te ayudará a iluminar tu mirada y lograr un aspecto un poco más seductor.

Recuerda destacar esa tendencia de maquillaje natural con buen delineado y con varias capas de máscara de pestañas. Verás como causas sensación mostrando un aspecto natural, delicado y sumamente sofisticado, además a la moda.

Más de este tema:

Diseños creativos y divertidos para las uñas para la navidad

Guía básica para lograr unas cejas perfectas según la forma de tu rostro

Remedios naturales económicos para hacer crecer las pestañas