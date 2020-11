Diseños de uñas coquetos y fáciles de hacer con materiales caseros

Todas amamos tener nuestras uñas perfectas, sin embargo, lograr los diseños más coquetos requiere un alto grado de práctica y técnica que solo algunas pueden alcanzar, además de que se necesita material especializado para que quede perfecto.

Pero la realidad es que también hay muchas ideas para tus manos que amarás y solo requieren material casero que es fácilmente accesible y que tampoco exige que seas una experta en manicure. ¿Lista para reinventar tu estilo?

Diseños de uñas con materiales caseros

Atrévete a salir de la manicura básica unicolor añadiendo pequeños detalles que marquen la diferencia. La creatividad es el punto de partida más importante para no terminar en el salón de belleza y lo segundo, es la paciencia.

Para lograr este objetivo la lista de exigencias es bastante común: cinta médica o plástica, agujas, palillos, pinceles, hisopos y esponjas. ¡No exageramos al decir que no necesita elementos del otro mundo!

Manicura francesa

Y si hablamos de cosas básicas, en los diseños de uñas el equivalente es la manicura francesa. Desde hace décadas forma parte de las opciones de las mujeres justamente por su naturaleza delicada y femenina.

Lo único que hace falta es adquirir cinta adhesiva, especialmente si es médica para que no deje pegostes, la cual servirá para que la línea blanca (o del color que quieras) luzca uniforme. Lo demás lo conoces: un tono neutro para la base y top coat para sellar.

Manicura francesa. - Instagram @francia.semipermanente

Si quieres salir de lo convencional, hay modelos que incorporan un punto de un color diferente encima de la cutícula que luce muy minimalista y que puedes hacer con la cabeza de un fósforo. Así de simple.

Floral

Otro diseño de uñas bastante frecuente es el aquel que integra las flores, ya sea en su versión más extravagante con formas llamativas y grandes o bien, haciendo cumplir aquello de que menos es más.

Una manera sencilla de ejecutarlas es colocar un punto de esmalte encima de la uña y luego arrastrar delicadamente hacia los costados con un pincel con la finalidad de dibujar los pétalos alrededor.

Uñas florales. - Instagram @__paintedbyfa_

Para darle un toque más coqueto puedes apoyarte en la pedrería y pegar un pequeño diamante encima de las flores, a modo de botón en el centro.

Degradado

Aunque no lo creas, el efecto degradado no es solo cuestión de expertas. De acuerdo con Vogue, hay una manera casera de hacerlo apoyándose en el uso de una esponja de maquillaje que ya no utilices.

En primer lugar deberás cubrir la uña con esmalte transparente y luego aplicar barniz de color sobre la esponja. Presiona con ella delicadamente la punta de la uña con ligeros toques para hacer el gradiente, aseguró la fuente.

Ombré nails, una tendencia femenina y delicada. - Instagram @lissette_carabajo

Recuerda utilizar colores complementarios para que la transición sea lo más orgánica posible. Dale rienda suelta a tus favoritos y disfruta de unas uñas de catálogo.

Polka dots

Está de más decir que hacer puntos es la manera más fácil de adornar tus uñas si eres principiante.

Esto, porque actualmente existen en el mercado muchos esmaltes con pincel incluido para solo colocar un lunar de color, así como que puedes apoyarte en muchos otros objetos tales palillos o pasadores de cabello.

Diseños de uñas de lunares. - Instagram @the_gelbottle_inc

En el mismo sentido, es un estilo que puede verse ultra femenino si por ejemplo te decides por pintar cada dedo de diferentes colores y colocarle el toque final con puntos blancos.

Según Glamour, lo que debes tener en cuenta es que el proceso de colocar los puntos de esmalte debe ser veloz puesto que si te demoras en colocarlos y este se va secando en el palillo u otro instrumento, este se vuelve "chicloso" y las uñas no quedarán de igual manera.

