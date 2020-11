Tres colores de cabello que le dan luz a tu rostro

Las mujeres siempre buscan alternativas para destacar su belleza, para mejorar sus facciones, disimular los efectos de la edad e impactar positivamente a donde quiera que vayan. Una forma de hacer cambios significativo pero nada radicales es a través del color del cabello. En primera instancia el tipo de piel y la base de tu cabello son claves para escoger el cambio de look.

Ahora bien, si buscas lucir un rostro más luminoso para tener mejor cara, algo más fresca y suavizar las facciones, nada mejor que aportarle luz a tu cabello y este efecto se logra seleccionando un buen color de cabello.

Cuando tu edad comienza a escalar la mejor apuesta es llevar en tu melena colores claros, ya que es cuando la piel comienza a mostrar líneas y signos de expresión. Lo colores con aspecto natural serán suficientes para iluminar, rejuvenecer y dulcificar el rostro.

La luz en el rostro por efecto del color de cabello se produce por el resultado de una aplicación de tinte con unos matices le aportan brillo, luz y un color muy natural a tu melena. Siempre debes tener clara una regla, el color de pelo que restará años será aquel que siente muy natural a la mujer, que sea muy parecido a su propio color.

Si estás buscando iluminar tu rostro para suavizar las facciones debes buscar un contraste sutil, lo ideal es optar por los tonos naturales y un poco más claros que el color natural de tu cabello. Entre las opciones que puedes tomar en cuenta para iluminar tu melena y tu rostro en general se encuentran los rubios dorados y los castaños cobrizos porque dulcifican y quitan dureza a los rasgos.

Recuerda que, nada mejor que un experto para brindarte la asesoría necesaria y lograr así el cambio de manera positiva, ese que tanto buscas para destacar tu belleza y dejar huella a donde quiera que vayas. La idea no es solo que te cambies el color del cabello, sino que el mantenimiento sea sencillo, que no dañe tu melena, que el color no desaparezca rápidamente y, por supuesto, que el acabado sea lo más natural posible, casi que ni se note.

Te presentamos tres opciones de tonos que puedes considerar a la hora de querer iluminar tu rostro por el efecto del color del cabello. Tres opciones que te harán ver radiante, con tanta luz en tu rostro que destacarás a donde quiera que vayas.

Castaño

El castaño es un color favorecedor para todas las mujeres, la clave es escoger el tono correcto. Lo más buscados para iluminar el rostro van desde el chocolate hasta el castaño claro dorado. Además de considerar el color de piel y ojos, al momento de seleccionar el tono busca uno que te aporte una coloración más clara, eso refrescará tu look.

Cobrizos

El color cobrizo siempre está de moda, por lo que es una apuesta segura y muy favorecedora. En la gama de los cobrizos se encuentran varias tonalidades como el albaricoque, el melocotón, el avellana, la selección dependerá del tono de tu base. Lo colores cobrizos aportan mucha luz a las cabelleras de las mujeres de piel blanca. Un cobrizo bien conseguido, rejuvenece e ilumina como por arte de magia.

Rubio miel y dorado

El rubio es uno de los colores consentidos. Es de los más solicitados por las mujeres, entre tantas ventajas que ofrece es que rejuvenece. Si quieres iluminar tu melena con el color rubio opta por el miel o dorado, estos aportan volumen, movimiento y lucha luz, logrando así a suavizar las líneas de expresión y suavizar las canas que aparecen con el paso del tiempo. De esta manera refrescas tu rostro dándote una apariencia renovada.

Más de este tema:

Trucos para proteger tu cabello al plancharlo o secarlo

Cómo eliminar el frizz de manera efectiva en cabello ondulado y rizado

Test para saber qué color de cabello se adapta mejor a cada tipo de rostro