Cómo eliminar el frizz de manera efectiva en cabello ondulado y rizado

Si estás buscando una respuesta rápida sobre cómo eliminar el frizz del cabello ondulado y rizado, lamentablemente no existe un truco inmediato para esto. Si bien las marcas de cuidado del cabello nos han bombardeado con mensajes de que es algo que puedes solucionar en pocos minutos, a la hora de aplicarlos realmente el panorama es diferente.

Pero lo que sí existe es una manera efectiva de poder controlarlo hasta eliminarlo. Así que si prefieres una apariencia más elegante, buscas formas de disminuir el daño y obtener un cabello más saludable en general, te presentamos algunas maneras de mantener el frizz bajo control y eliminarlo con estos tips.

Aprende a controlar y eliminar el frizz con estos consejos

Invierte en un gran secador de pelo

Si eliminar el frizz es algo que realmente te tiene motivada, podría ser el momento de invertir en un secador de cabello ya que sentará las bases para una melena más suave. "A lo largo de los años, me he dado cuenta de que los secadores de cabello profesionales son como coches deportivos: fabricados con motores de alta velocidad que utilizan piezas de primera línea y diseño y funciones orientados al rendimiento", dice la directora de Glamour, Perrie Samotin. “Junto con el cepillo de alta calidad adecuado para tu textura, un secador de calidad profesional es la mejor manera de controlar y eliminar el frizz".

Peina tu cabello cuando esté mojado

Según reseña la revista Glamour, si tienes el cabello rizado es importante considerar no solo qué productos para el cabello usas, sino también cuándo los usas. “Si aplicas tu producto sobre el cabello que está un poco seco, la fórmula no se saturará de manera uniforme y te quedarán rizos indefinidos y con frizz”, dice Melissa Guido, estilista. Ella aconseja omitir el clásico turbante que hacemos con la toalla y, en cambio, aplicar el producto sobre el cabello súper húmedo, justo al salir de la ducha. “Personalmente, me gusta peinarme con un acondicionador sin enjuague, luego aplicar una crema para rizos con los dedos y, por último, estrujar con un gel líquido. Esto proporciona humedad, mejora la definición de los rizos y mantiene el estilo para que se mantengan definidos durante días".

Prueba con una funda de almohada de seda

La redactora de un blog de belleza, Jillian Ruffo, ha tenido acceso a diversos productos imaginables para eliminar el frizz en su cabello. Nada funcionó, hasta que probó fundas de almohada de seda y bandas de goma para dominar su melena. “Cambiaron mi vida”, dice. “Anudo el cabello en un moño alto y lo aseguro con una goma antes de acostarme; la tela no arruga mi cabello, especialmente cuando también estoy apoyando la cabeza sobre una funda de almohada de seda resbaladiza. Por la mañana me suelto el cabello, rocío mis raíces con champú seco y estoy lista, sin frizz en absoluto".

Mantén tus manos quietas

A veces el mejor consejo es totalmente gratuito. "Mi consejo número uno para prevenir el frizz en el cabello ondulado: mantén las manos fuera de tus ondas", dice la bloguera Ashly Rodríguez. "Tocarte el cabello constantemente provocará todo el frizz que intentas evitar". Esto puede ser más fácil de decir que de hacer pero es bueno tenerlo en cuenta.

La laca es tu amiga

El viejo truco del estilista: rociar ligeramente el cepillo o el peine con laca para el cabello para controlar el frizz y los cabellos sueltos. La influencer Michaela Podolsky dice que ella lidia con el frizz a diario y lo único que le funciona es rociar su peine con laca. “Después de rociar, me peino suavemente la parte superior de mi cabello para colocarlo en su lugar”, dice Podolsky.

Loción para manos

"Mi truco secreto si estoy en algún lugar y quiero eliminar el frizz en mi cabello rizado es usar un poco de loción para las manos", dice Anna Moeslein, editora de la revista Glamour. "Un poco sirve para gran cantidad, y es más probable que tenga una loción tamaño viaje en mi bolso que productos para el cabello". Asegúrate de enfocar la crema en las puntas o frótalas en las palmas primero para difundirla, de modo que tu cabello no se vuelva demasiado graso.

Recuerda tu entorno

Dado que el frizz se debe a que el cabello busca la fuente de agua más cercana en el aire, los niveles de humedad tienen un efecto enorme. “Mi cabello grueso y semi ondulado era tan manejable en Nueva York, pero cuando me mudé con mis padres a Florida, mi cabello no estaba preparado para la humedad”, dice Emily Tannenbaum, estilista. Si estás planeando un viaje, considera el clima y planifica en consecuencia agregando productos humectantes a tu rutina capilar.

Pero a pesar de todos los consejos que existen para eliminar el frizz, a veces tienes que aceptar que puede ser algo complicado de erradicarlo por completo y aprender a vivir con él. Illeisha Lussiano, estilista, está de acuerdo. "Mi consejo de estilo número uno cuando se trata de frizz es que es más importante aceptarlo, especialmente si es causado por la humedad", dice.

